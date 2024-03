"SPALLETTI HA MOLTA ATTENZIONE A TUTTO IL CLUB ITALIA. IN PASSATO NON ERA COSÌ" - LA FRECCIATA DEL C.T. DELL’UNDER 21 NUNZIATA A ROBERTO MANCINI - “LUCIO” NON SI PERDE UNA RIUNIONE DELLE GIOVANILI, A DIFFERENZA DELL'EX CT CHE PERÒ CHIAMAVA DIVERSI RAGAZZI SOTTO ETÀ. ALL’INIZIO, CON ZANIOLO L'IMPULSO È STATO SALUTARE. ALLA FINE, CON LE CONVOCAZIONI DEL SEDICENNE PAFUNDI SEMBRAVA QUASI UN ESERCIZIO DI STILE...

Estratto dell'articolo di P.Tom. per il “Corriere della Sera”

italia under 21

Per l’unico Paese che l’estate scorsa ha portato 4 squadre giovanili su 4 alla fase finale di Europei o Mondiali, forse non è una grande sorpresa. Ma confermarsi spesso è ancora più complicato. E le Under azzurre […] domani si giocano […] l’accesso alla fase finale degli Europei con la U17 e la U19.

italia under 20

Mentre la U20 di Bollini per la terza volta di fila ha vinto la fase Elite, con 4 vittorie e 2 pareggi. Il club Italia insomma è solido, ricco di individualità, […] E fa sistema: come prima, più di prima. Lo ha detto il c.t. dell’Under 21 Nunziata: «Spalletti ha molta attenzione alla nostra squadra e a tutto il club Italia. In passato non era così, facciamo parte della stessa famiglia». Il riferimento è più critico che criptico: Spalletti non si perde una riunione delle giovanili, a differenza di Mancini che però chiamava diversi ragazzi sotto età. All’inizio — il caso Zaniolo fu esemplare — l’impulso è stato salutare, necessario, per certi versi geniale in pieno Mancio style .

italia under 19

Alla fine, con le convocazioni del sedicenne Pafundi (che ha appena compiuto 18 anni), sembrava quasi un esercizio di stile. […] La U19 di Corradi campione d’Europa in carica ha vinto contro Scozia e Repubblica Ceca. E Pafundi è andato a segno in entrambe le occasioni, confermandosi assieme al milanista Zeroli, a Lipani del Sassuolo e a Chiarodia del Gladbach, un patrimonio da far crescere per gradi.

italia under 17

[…] vale anche per Camarda, il baby fenomeno del Milan che ha appena compiuto 16 anni e con la U17 ha segnato una doppietta nella rimonta sul Belgio (vittoria 5-3). Vale anche per Calafiori e Fabbian esplosi nel Bologna di Thiago Motta, vicinissimi a una convocazione di Spalletti per le amichevoli americane, ma lasciati all’U21 per due partite ufficiali da non sbagliare, con Lettonia (vinta) e Turchia (domani).

italia under 21

Non si tratta di tarpare le ali a chi è in rampa di lancio, ma di dare la giusta importanza anche alle giovanili, un ecosistema che va rafforzato e curato come vero serbatoio del nostro calcio: è frequente il caso di giocatori che nei club non trovano spazio (il portiere della U21, Desplanches, nel Palermo in B non ha giocato un minuto) e vedono la maglia azzurra come unica chiave per tenere aperta la porta del grande calcio. Ma come dimostra il caso di Udogie, titolare fisso a 21 anni in Premier col Tottenham e stabilmente con Spalletti, a volte è solo questione di tempo.

simone pafundi italia under 21 italia under 19