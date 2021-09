"SPERAVO DE AFFOGA’ PRIMA" – LO STRISCIONE PER SALUTARE FEDERICA PELLEGRINI FA IL VERSO A QUELLO PER L’ADDIO AL CALCIO DI TOTTI – LE ULTIME BRACCIATE DELLA DIVINA ALLA PISCINA SCANDONE DI NAPOLI - SUL SUO PROFILO INSTAGRAM LA PELLEGRINI HA POSTATO LA FOTO DELLO STRISCIONE E HA TIRATO IN BALLO LA LEGGENDA ROMANISTA: "…..CHE DICI FRANCE’ DIREI CHE CI STA!!"…

Quando si parla di addii e di bandiere dello sport, che sia nel calcio o nel nuoto, non c'è differenza, le emozioni prendono il sopravvento e a parlare è solo il cuore. Ma a volte può capitare che l'ironia possa ritagliarsi uno spazio e rendere meno crudele il dolore. È quanto accaduto alla Piscina Scandone di Napoli dove, per l'ultima volta, ha nuotato Federica Pellegrini davanti all'entusiasmo misto a tristezza del pubblico. La Divina ha gareggiato e salutato, firmando autografi alla fine e non ha potuto non notare uno striscione.

Speravo de affogà prima

Così come accaduto per l'ultimo saluto strappalacrime a Totti all'Olimpico, anche per la campionessa del nuoto per qualcuno è meglio morire piuttosto che assistere all'addio del proprio idolo: "Speravo d'affogà prima!", hanno scritto delle fan di Federica sulla falsariga di quel "Speravo de morì prima" di un tifoso giallorosso per il suo capitano, da cui ha preso spunto poi la miniserie tv su Totti. Sul suo profilo Instagram la Pellegrini ha postato la foto e ha tirato in ballo la leggenda romanista: "…..che dici France’ direi che ci sta!!".

