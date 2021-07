"È STATO SOLO L'ULTIMO SEGNALE DI UNA RINASCITA NAZIONALE" - ANCHE IL ''NEW YORK TIMES'' CI ESALTA DOPO LA VITTORIA DELL'EUROPEO: "BERRETTINI È DIVENTATO IL PRIMO ITALIANO A GIOCARE UNA FINALE A WIMBLEDON, I MANESKIN HANNO VINTO L'EUROVISION, KHABY LAME HA UNO DEGLI ACCOUNT PIÙ SEGUITI AL MONDO SU TIKTOK, DRAGHI HA RIPORTATO IL PAESE AL CENTRO DELLA SCENA INTERNAZIONALE. MA NIENTE UNISCE GLI ITALIANI COME UNA GRANDE VITTORIA CALCISTICA"

italia inghilterra a milano 22

L'eruzione di gioia pura - e il clacson delle auto e l'esplosione dei fuochi d'artificio e gli abbracci, così tanti abbracci - in tutta Italia domenica dopo che la sua nazionale di calcio maschile ha sconfitto l'Inghilterra per vincere il torneo Euro 2020 ha segnato una svolta straordinaria, non solo per una squadra recentemente bistrattata, ma anche per un paese vessato.

italia inghilterra a milano 21

Ma se la squadra nazionale italiana, in grado di lottare, instancabile e imbattuta, ha sollevato il morale del paese dopo molteplici chiusure e incalcolabili sofferenze causate da una brutale pandemia, è stato solo l'ultimo segnale di una rinascita nazionale – scrive il NYT.

italia inghilterra immobile berrettini

Sempre domenica, Matteo Berrettini è diventato il primo italiano a giocare la finale di singolare maschile a Wimbledon. Poco prima di scendere in campo, Papa Francesco ha mostrato il suo volto per la prima volta dopo aver subito un importante intervento chirurgico al colon. A maggio, il gruppo rock romano dei Maneskin ha vinto il concorso canoro Eurovision. E Khaby Lame, un 21enne di Torino, ha uno degli account più seguiti al mondo su TikTok. Anche le sorti dell'Italia si stanno risollevando in modo reale, e non solo simbolico.

leonardo bonucci in italia inghilterra 3

A febbraio, una crisi politica ha portato il paese a lasciare il suo primo ministro in difficoltà e permettere la nomina di Mario Draghi, un ex presidente della Banca centrale europea il cui status internazionale elevato ha contribuito a portare l'Italia da piccolo giocatore sulla scena europea a una forza trainante.

damiano dei maneskin 3

Più della metà del paese ha ricevuto una dose di vaccinazione; ristoranti, bar, parchi e spiagge hanno riaperto. Miliardi di euro sono diretti verso il paese come parte di un enorme salvataggio europeo del coronavirus. Riforme una volta ritenute inimmaginabili, compresa la riduzione di una burocrazia paralizzante, sembrano ora plausibili.

khaby lame 5

Questi cambiamenti sostanziali possono aver messo l'Italia in una posizione più forte rispetto ai vicini europei in cui l'incertezza e la tensione politica abbondano, ma niente unisce il paese, o tocca un nervo comune, estatico, come una grande vittoria nazionale di calcio.

Le urla inarticolate di domenica sera, il tifo per il gol del pareggio di Leonardo Bonucci nel secondo tempo e le due parate di Gianluigi Donnarumma ai rigori, le strilla dai balconi romani, dalle piazze di Bergamo e dalle spiagge siciliane si sono tradotti in espressioni di sollievo e di vita restituita.

Anche prima della partita, il paese era eccitato. La finale di Wimbledon, in cui Berrettini è riuscito a strappare un set a Novak Djokovic, era un riscaldamento all'evento principale. Camerieri e cameriere, i loro volti dipinti con i colori italiani, hanno servito copiose quantità di birra ai fan che sventolavano bandiere italiane.

khaby lame del piero

Il cinema all'aperto nella sezione Trastevere di Roma ha interrotto la sua programmazione regolare ("Un giorno perfetto" di Ferzan Ozpetek) per la partita, e l'affluenza è stata notevolmente maggiore, con migliaia di persone che hanno riempito la piazza. I tifosi si sono riversati nelle grandi piazze, le suore si sono messe davanti ai televisori e le famiglie hanno fatto scorta di bandiere e trombe da stadio.

mario draghi

Ma non hanno perso, e se qualcuno si aspettava di dormire nei prossimi giorni, può praticamente dimenticarsene. Se le celebrazioni passate, come la vittoria della Coppa del Mondo nel 2006, hanno eguagliato la baldoria di domenica notte nel livello di decibel, non hanno avuto il sottofondo emotivo e la frustrazione repressa.

"La squadra nazionale è il simbolo di un paese che nei momenti difficili ha sempre saputo rialzarsi", ha detto Roberto Mancini, l'allenatore della squadra, prima dell'inizio del torneo e mentre l'Italia era ancora in isolamento.

Che la squadra di calcio dell'Italia abbia dimostrato al paese di potersi rialzare, rispolverare e superare il resto d'Europa è notevole.

italia inghilterra a milano 7

Alla fine del 2017, l'Italia non è riuscita per la prima volta in 60 anni a qualificarsi per la Coppa del Mondo, che ha vinto quattro volte. "Vergogna nazionale" e "Apocalisse", si leggevano i titoli dei giornali in un paese dove il gioco è così centrale per la sua identità nazionale e dove l'umiliazione ha provocato una crisi esistenziale.

Mesi dopo, una coalizione anti-europea del partito nazionalista Lega di Matteo Salvini e del populista e anti-establishment Movimento Cinque Stelle ha scelto Giuseppe Conte, un professore di legge poco conosciuto, per guidare il paese.

italia inghilterra 5

Sono seguiti anni di drammi politici, di incompetenza spesso sbalorditiva, di amicizia con Donald Trump e di minacce all'Unione europea. Le coalizioni sono cambiate, ma Conte è rimasto e poi, nel febbraio 2020, la prima grave epidemia di coronavirus in Occidente è esplosa nel nord Italia, trasformando parti del paese in un campo di morte, paralizzando l'economia e costringendo vaste sezioni della vita quotidiana - compresi gli stadi di calcio - a chiudere.

italia inghilterra 4

Con Draghi, circa il 58% degli italiani ha ricevuto almeno una dose di vaccino, e i nazionalisti del paese e le forze anti-establishment si sono uniti al suo governo. Prima che la squadra portasse il titolo a casa, Draghi aveva cercato di portare la finale proprio a Roma.

italia inghilterra 6

Il mese scorso, ha cercato di spostare la partita dallo stadio di Wembley a Londra, a causa dello scoppio della variante Delta. In una frecciatina non troppo sottile al primo ministro britannico Boris Johnson, che ha sostenuto la Brexit, Draghi ha suggerito di spostare la finale in "un paese dove le nuove infezioni da coronavirus non sono in aumento".

italia inghilterra 3

Ma nessuno si aspettava davvero che l'Italia e la sua squadra per lo più giovane e inesperta avrebbe giocato la finale a Wembley, dove Mancini, durante i suoi anni da giocatore, ha perso la finale della Coppa dei campioni del 1992 con la sua Sampdoria contro il Barcellona.

italia inghilterra 24

Tuttavia, il capitano della squadra, il difensore veterano Giorgio Chiellini, aveva notato che la squadra aveva una "chimica" che era "una specie di magia". E mentre la squadra continuava a vincere, sempre più italiani hanno cominciato a crederci.

italia inghilterra 22

La squadra inglese non vinceva un campionato importante o anche solo raggiungeva una finale importante in 55 anni, ma questa squadra aveva promesse e gioventù e diversità e una coscienza sociale e sembrava riflettere un'Inghilterra complessa e multiculturale che a volte si perdeva nei dibattiti tribali sulla Brexit.

italia inghilterra 20

La squadra ha unito un paese che ha trascorso gran parte degli ultimi quattro anni e mezzo a discutere con se stesso sulla sua divisione con l'Unione europea, e gran parte degli ultimi 15 mesi sotto le chiusure dettate dal coronavirus.

italia inghilterra 2

La regina Elisabetta II, che ha 95 anni, ha ricordato al manager della squadra in una lettera che era presente 55 anni fa per presentare la Coppa del Mondo al suo predecessore. Più del 70% della popolazione del Regno Unito è nata dopo quel campionato. E molti altri nasceranno prima di interrompere la serie di sconfitte.

italia inghilterra 18

I tifosi di Roma non hanno avuto bisogno di essere consolati. Si sono strappati le magliette, esponendo le bandiere italiane sul petto. "Siamo noi. Siamo noi", hanno cantato in cerchio, "i campioni d'Europa siamo noi".

italia inghilterra 17

Un fiume di tifosi scorreva per le strade di Roma, con molti che si arrampicavano sui semafori, sui cassonetti e sulle spalle degli altri. Le auto suonavano il clacson e intasavano le strade come se si trattasse di un gioioso ingorgo. I fuochi d'artificio illuminavano una città che non voleva dormire.

italia inghilterra 16

"È la cosa più bella della mia vita", ha detto Daniele Pace, 20 anni, con la maglia azzurra dell'Italia e una bandiera intorno ai fianchi. "È la cosa migliore che ci potesse capitare dopo COVID". Ha detto che vincere contro l'Inghilterra è stato "ancora meglio. Non fanno nemmeno parte dell'Unione Europea".

italia inghilterra 19

Il governo è stato un po' più diplomatico. L'ufficio stampa del premier Draghi, solitamente sobrio, ha inviato una dichiarazione con i colori verdi, bianchi e rossi italiani, dicendo che il primo ministro avrebbe ricevuto la squadra domani nel suo ufficio "per ringraziarli a nome di tutto il governo".

italia inghilterra 14

Mentre tutta l'Italia festeggiava, la squadra si è esaltata sul campo, dove è stata raggiunta da Matteo Berrettini, il finalista di Wimbledon.

Bonucci ha definito la vittoria "un sogno che si avvera". Ha detto che l'Inghilterra pensava che il trofeo stesse tornando a casa, ma invece stava andando a Roma. "Mi dispiace per loro", ha detto alla televisione italiana dopo la partita. "Ma ancora una volta l'Italia dà una lezione".

