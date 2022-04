"STIAMO POCO ALLEGRI!!! ALLEGRI…" - LAPO ELKANN SILURA MAX DOPI IL PARI TRA JUVE E BOLOGNA – QUELLE DEL NIPOTE DELL’AVVOCATO NON SONO SOLO LE PAROLE DI UN TIFOSO DELUSO PER IL BRUTTO RISULTATO RIMEDIATO DALLA FORMAZIONE BIANCONERA. LAPO, INFATTI, IN UN FUTURO NON TROPPO LONTANO POTREBBE ESSERE IL SUCCESSORE DI ANDREA AGNELLI ALLA PRESIDENZA DELLA JUVENTUS. IN QUEL CASO BYE BYE ALLEGRI…

lapo elkann

Il pareggio casalingo con il Bologna che ha rimesso in discussione il quarto posto in classifica della Juventus (e la conseguente qualificazione alla prossima Champions League) sembra aver già creato grandi malumori all'interno della società bianconera. Sul banco degli imputati dopo l'1-1 della 33ª giornata di Serie A è l'allenatore Massimiliano Allegri e il gioco della formazione bianconera che continua a non convincere, soprattutto per quel che concerne la scarsa produzione offensiva (con i piemontesi che hanno soltanto il 10° attacco del campionato) nonostante l'importante investimento economico fatto a gennaio per portare a Torino Dusan Vlahovic.

max allegri sbrocca in conferenza stampa 1

A tal riguardo il tweet fatto da Lapo Elkann a caldo subito dopo il finale thriller del match con i felsinei appare come una vera sentenza. "Stiamo poco allegri!!! Allegri…" è infatti il messaggio lanciato dal rampollo della famiglia Agnelli, cugino dell'attuale presidente bianconero Andrea e fratello di quel John Elkann che guida la holding di famiglia, la Exor, a cui la Juventus fa capo.

lapo elkann ed andrea agnelli foto mezzelani gmt 192

Seppur quelle del 44enne possono sembrare solo le parole di un tifoso deluso per il brutto risultato rimediato dalla formazione bianconera contro il Bologna (con un pareggio raggiunto solo dopo quanto avvenuto nel concitato finale con l'arbitro Sacchi che ha espulso prima Soumaoro con l'ausilio del Var e poi anche Gary Medel per le esasperate proteste lasciando i rossoblu in nove contro undici), in realtà hanno molto più peso di quanto possa apparire.

Non è un segreto infatti che Lapo Elkann in un futuro non troppo lontano potrebbe essere il successore di Andrea Agnelli alla presidenza della Juventus. Le voci a riguardo si sono fatte insistenti nell'ultimo periodo con indiscrezioni che raccontano anche di un Lapo già a lavoro per la sua nuova Juve. Un nuovo corso bianconero dunque che, qualora dovesse diventare realtà, alla luce di quest'ultima esternazione dell'imprenditore nato a New York, di certo non prevedrebbe Massimiliano Allegri in panchina.

john e lapo elkann foto mezzelani gmt 221