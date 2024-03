"TONALI HA SOFFERTO ABBASTANZA. NON DOVREMMO PUNIRLO ULTERIORMENTE" - L'ALLENATORE DEL NEWCASTLE IN DIFESA DI SANDRO TONALI DOPO CHE È STATO DEFERITO DALLA FEDERCALCIO INGLESE PER AVER SCOMMESSO ALMENO 50 VOLTE SU DIVERSE PARTITE DI PREMIER LEAGUE: "QUESTE NUOVE ACCUSE NON SONO UNA SORPRESA: È EVIDENTE CHE LA SUA MALATTIA NON SI È FERMATA QUANDO SI È TRASFERITO IN INGHILTERRA. HA CHIESTO AIUTO, HA AMMESSO DI AVERE UN PROBLEMA E CI HA LAVORATO SU" (CONTINUANDO A SCOMMETTERE...)

"Sandro Tonali ha sofferto abbastanza”. Eddie Howe, il tecnico del Newcastle, torna a parlare del suo centrocampista. E ancora una volta si mette dalla sua parte, il giorno dopo che l’azzurro è stato deferito dalla federazione inglese per 50 violazioni allaregole che impedisce ai calciatori di scommettere sul calcio fatte nei due mesi trascorsi dalla prima giornata di Premier, il 12 agosto, al giorno in cui i Carabinieri gli hanno notificato l’avviso di garanzia per l’indagine a Coverciano, il 12 ottobre.

“Spero per Sandro che non ci siano altre conseguenze […]. Queste nuove accuse magari sono una sorpresa per qualcuno, ma non lo sono per noi: è evidente che la sua malattia non si è fermata quando si è trasferito in Inghilterra. Ha chiesto aiuto, è stato onesto da subito con noi e con le autorità, ha ammesso di avere un problema e ci ha lavorato su. Si cura su base regolare, è qualcosa che sta facendo e continuerà a fare: ha incontri continui sia qui che in Italia.

Si sta allenando bene, il suo inglese è molto migliorato e ha il pieno supporto del club e dei suoi compagni. La cosa migliore per Sandro sarebbe quella di riprendere la sua carriera dopo aver scontato la sua punizione e aver imparato la lezione che ne deriva. Non dovremmo pensare a buttarlo sotto un treno e a punirlo ulteriormente, ma al fatto che era malato e si è fatto aiutare. Dobbiamo proteggere i nostri giocatori da un problema che sta diventando sempre più grande nella nostra società. E non è un problema solo di Sandro”. […]

