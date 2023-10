"TONALI E ZANIOLO? C'È AMAREZZA, MA CHI SBAGLIA DEVE PAGARE" - LE PAROLE DEL CT LUCIANO SPALLETTI SUL CASO SCOMMESSE CHE HA TRAVOLTO LA NAZIONALE IN RITIRO A COVERCIANO: "È GIUSTO CHE LA GIUSTIZIA FACCIA IL SUO CORSO. DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE SFORZARCI PER FAR CONOSCERE E PER PARLARE AI GIOVANI DI QUESTE INSIDIE…”

Una notte difficile per l'Italia, travolta dal caso scommesse con l'impegno contro Malta sempre più vicino. Sulla situazione si è espresso il ct Luciano Spalletti, rispondendo ad alcune domande ai microfoni di Sky Sport.

"Notte difficile - le prime parole di Spalletti su quanto successo a Coverciano -, quando devi portare a casa dei risultati importanti c'è un po' di ansia e di attesa. Questa è stata una notte diversa, in base a quello che è successo. Tutta la squadra è stata vicina a loro e gli saremo vicini anche quando non avranno più i riflettori addosso. È giusto cercare di aiutare a difendersi per quelli che sono fatti, ma è giusto anche che la giustizia faccia il suo corso: se è successo qualcosa di irregolare è giusto pagare. Le parole di Gravina hanno fatto chiarezza, siamo tutti d'accordo con lui. Dobbiamo assolutamente sforzarci per far conoscere e per parlare ai giovani di queste insidie".

Poi ancora su Tonali e Zaniolo, e sulla decisione di fargli lasciare il ritiro: "Non è bello andare a cercare chi ha preso le decisioni. L'importante è che sia corretta, chi l’ha presa l’ha presa. Non possiamo portarci dietro a giocare una partita due ragazzi sotto shock dalla notizia. Perdiamo due campioni, Zaniolo ci ha fatto vedere che è pulito da vizietti di campo. E’ straordinario, ha il colpo da ko nei piedi. Tonali ha forza e continuità, spero di rivederli prima possibile in allenamento. Però gli altri sono altrettanto forti, ho una potenzialità di squadra infinita, non vengo qui a cercare alibi. O vinco o sono di livello inferiore all’altro".

