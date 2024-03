IL "TORO" LAUTARO MARTINEZ INCORNA BILLY COSTACURTA - SCAZZO A DISTANZA TRA IL CAPITANO DELL'INTER E L'EX DIFENSORE DEL MILAN: IL COMMENTATORE SKY LO CRITICA PER IL RIGORE SBAGLIATO CONTRO L'ATLETICO MADRID: "MI VIENE DA PENSARE CHE IN CERTE PARTITE NON RIESCA A EMERGERE FINO IN FONDO" E L'ARGENTINO RISPONDE A TONO: "NON È VERO. HO SEGNATO UN GOL NEL DERBY DI SEMIFINALE DI CHAMPIONS, UNA DELLE PARTITE PIÙ IMPORTANTI NELLA STORIA DI ENTRAMBI I CLUB. QUELLO NON L’HA CONTATO. LO INVITO A RIVEDERLO"

costacurta

Salvatore Riggio per www.corriere.it

C’è stato un botta e risposta a distanza tra Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e della Nazionale oggi opinionista televisivo a Sky Sport, e Lautaro Martinez, capitano dell’Inter.

lautaro martinez

Dopo l’eliminazione dalla Champions League della squadra di Simone Inzaghi (buttata fuori ai rigori dall’Atletico Madrid del Cholo Simeone, con proprio Lautaro a sbagliare dal dischetto), l’ex rossonero aveva parlato dell’attaccante argentino: «Da Lautaro mi aspettavo di più, ma anche al Mondiale non aveva fatto bene. Mi viene da pensare che in certe partite non riesca a emergere fino in fondo, come io credo abbia tutte le possibilità di fare. In Europa servono una mentalità e una determinazione diversa rispetto alla serie A».

milan inter 1

Dichiarazioni che non sono mai andate giù a Lautaro Martinez. A distanza di una decina di giorni dal 15 marzo, quando appunto Costacurta aveva parlato, l’argentino ha detto la sua a TyC Sports: «Credo che Costacurta abbia detto che non avrei giocato bene partite importanti e non è vero. Segnare un gol nella semifinale di Champions contro il Milan, una delle partite più importanti nella storia di entrambi i club. Quello non l’ha contato. Lo invito a rivedere quel gol. E non solo quello, ma anche moltissime altre partite. All’Inter sto vivendo un momento molto bello e sono felice di fare la storia come successo ad altri argentini in passato. Lavorando giorno dopo giorno spero che continueremo questo cammino per regalare ai nostri tifosi una grande gioia». Chissà se Costacurta starà preparando la controreplica o tutto sarà finito con questo botta e risposta.

LAUTARO costacurta milan inter 2 lautaro napoli inter lautaro napoli inter lautaro inter lautaro martinez DAVIDE FRATTESI E LAUTARO MARTINEZ - INTER VERONA lautaro monza inter lautaro napoli inter COSTACURTA