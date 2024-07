9 lug 2024 09:21

"A TUTTI COLORO CHE HANNO SCELTO DI MANCARMI DI RISPETTO, DICO BUU-ONANOTTE" - A WIMBLEDON, NOVAK DJOKOVIC SI SCAGLIA CONTRO IL PUBBLICO CHE LO AVEVA CONTESTATO DURANTE IL MATCH CONTRO HOLGER RUNE (BATTUTO DA NOLE IN TRE SET) - IL SERBO HA IMITATO I "BUU" DEGLI SPETTATORI PRIMA DI LASCIARE IL CAMPO VISIBILMENTE STIZZITO: "LO SO CHE TIFAVANO PER RUNE, MA QUELLA È UNA SCUSA PER FISCHIARE ANCHE ME. E NON LO ACCETTO. SONO NEL CIRCUITO DA PIÙ DI 20 ANNI. CONOSCO TUTTI I TRUCCHI. HO GIOCATO IN AMBIENTI MOLTO PIÙ OSTILI, CREDETEMI…" - VIDEO