26 mag 2022 18:11

"NEGLI ULTIMI SEI MESI HO GIOCATO SENZA UN LEGAMENTO. NON HO MAI SOFFERTO COSÌ TANTO" - ZLATAN IBRAHIMOVIC PARLA DELL'INFORTUNIO AL GINOCCHIO CHE L'HA TORMENTATO NEGLI ULTIMI MESI E CHE LO COSTRINGERÀ A STARE FUORI PER ALMENO 7-8 MESI: "HO EFFETTUATO PIÙ DI VENTI INIEZIONI IN SEI MESI. HO SVUOTATO IL GINOCCHIO UNA VOLTA ALLA SETTIMANA PER SEI MESI. ANTIDOLORIFICI OGNI GIORNO PER SEI MESI. HO DORMITO A MALAPENA A CAUSA DEL DOLORE PER SEI MESI." - "MA OGGI HO UN NUOVO LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE E UN ALTRO TROFEO”.