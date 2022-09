LA "VECCHIA SIGNORA" HA LE TASCHE BUCATE - IL CDA DELLA JUVENTUS APPROVA IL BILANCIO 2021/22 CON 254,3 MILIONI DI EURO DI PERDITE, UN RECORD PER IL CALCIO ITALIANO – SI TRATTA DEL QUINTO ANNO CONSECUTIVO CHE I BIANCONERI CHIUDONO CON I CONTRI IN ROSSO, MA PESA ANCORA L’EFFETTO COVID - L'ULTIMO BILANCIO POSITIVO RISALE ALLA STAGIONE 2016/17 CON 42,6 MILIONI ALL'ATTIVO. POI I CONTI HANNO INIZIATO A PEGGIORARE, TRA INGAGGIO DI CRISTIANO RONALDO E I FLOP IN CHAMPIONS…

Gianluca Oddenino per “la Stampa”

ANDREA AGNELLI CON PAVEL NEDVED E MAURIZIO ARRIVABENE

A questo record la Juventus avrebbe fatto volentieri meno, ma solitamente dopo aver toccato il fondo si può solo risalire. Questo è l'obiettivo del club bianconero, che ieri ha ufficialmente approvato il bilancio 2021/22 con 254,3 milioni di euro di perdite. Un "rosso" così profondo non si era mai visto nel calcio italiano e il dato finale peggiora ulteriormente quello fortemente negativo del 30 giugno 2021 (-209,9 milioni): pesa ancora l'effetto Covid sui conti juventini, ma nel prossimo esercizio la situazione dovrebbe ristabilirsi.

andrea agnelli

«Il miglioramento atteso - non tale, al momento, da far prevedere il raggiungimento del break-even già dall'esercizio in corso - deriva anche dalle incisive azioni di sviluppo dei ricavi e di razionalizzazione dei costi impostate a partire dall'esercizio 2020/2021 e aventi efficacia nel medio periodo», ha specificato il club nel comunicato dopo il Consiglio d'Amministrazione nella sede della Continassa in cui si evidenzia un netto miglioramento della posizione finanziaria grazie all'ultimo aumento di capitale.

andrea agnelli juve villarreal

Il patrimonio netto ora è di 169,4 milioni (era 28,4) e l'indebitamento passa da 389 a 153 milioni. Un percorso di risanamento che ha avuto un'accelerazione nell'ultimo mercato con un monteingaggi tagliato e vere plusvalenze prodotte (33,8 milioni), visto che al 30 giugno 2022 si sono registrati meno ricavi rispetto ad un anno fa (persi 37,3 milioni: da 480,7 a 443,4) e i costi sono cresciuti del 7,6% (+34 milioni: da 449,3 a 483,4).

cristiano ronaldo e andrea agnelli 1

«La pandemia ha influenzato in misura rilevante i ricavi da gare, i ricavi da vendite di prodotti e licenze e i proventi da gestione diritti calciatori, con un conseguente inevitabile impatto negativo sia di natura economica che finanziaria», ha specificato la società presieduta da Andrea Agnelli dopo aver aggiornato anche sull'indagine della Consob (ancora in corso) relativa gli ultimi bilanci. Ora si spera nell'inversione di tendenza, pure per frenare la perdita accumulata in questi cinque anni.

L'ultimo bilancio positivo risale alla stagione 2016/17 con 42,6 milioni all'attivo. Poi i conti hanno iniziato a peggiorare, anche per l'ingaggio di Ronaldo, passando dal -19 milioni del 2017/18 all'attuale -254,3. La Champions diventa ancora più fondamentale per risalire la china: non solo in questa edizione, visto che da soli gli ottavi valgono almeno 15 milioni tra bonus qualificazione, incassi allo Stadium e market pool, ma soprattutto per la prossima. Stare nelle prime 4 squadre della Serie A vale almeno 50 milioni di euro ed è questa la prima sfida di Allegri per rilanciare la Juve in campo. -