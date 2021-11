WANDA

Dalla scoperta dei messaggi tra Icardi e la China alla riconciliazione con il marito, Wanda Nara, in un'intervista esclusiva con Susana Gimenez ha raccontato particolari inediti sul wandagate. La showgirl argentina, dopo essere stata travolta dal gossip, ha deciso di rompere il silenzio e dire effettivamente cosa è successo nell'ultimo mese.

Durante lo speciale registrato a Parigi, Wanda ha svelato nel dettaglio cosa è accaduto subito dopo che ha scoperto gli screenshot sul cellulare di Maurito. "Quando ho visto il messaggio, ho preso i miei figli e sono salita sul primo aereo per l'Italia", ha esordito Wanda. che ha raccontato anche cosa ha fatto appena arrivata a Milano. "Mi sono confrontata con alcuni amici e loro mi hanno detto che stavo facendo un casino.

A quel punto ho chiesto a Mauro: mi perdoneresti se trovassi messaggi del genere sul mio telefono?’E lui ha detto: No, divorzierei. Nel messaggio c’erano cose che una donna con i valori che ho io non avrebbe mai scritto e non si sarebbe aspettata che mi dicessero dall’altra parte. Sono una donna all'antica: per me un piccolo messaggio è il divorzio", ha concluso la showgirl argentina.

Wanda ha svelato anche come ha reagito Icardi: "Mi ha seguito per cercarmi, per parlare. Mi ha detto che se ci fossimo separati si sarebbe ritirato dal calcio. È stato lui a dirmi che con la China c'è stato un incontro a Parigi, ma che non è successo niente. Mi ha giurato che è stato l'errore più grande della sua vita".

A proposito della China, la showgirl argentina ha raccontato un particolare che finora nessuno sapeva: "L'ho chiamata per scusarmi", ha detto Wanda, "Avevo usato una parola poco elegante nei suoi confronti". E infine Wanda ha chiarito i motivi che l'hanno portata a perdonare Icardi: "Gli dispiace e io credo nel perdono. L'ho guardato negli occhi, eravamo soli e credo nel suo pentimento... Tutto nella vita accade per una ragione, l'importante è l'amore. Entrambi abbiamo avuto la possibilità di sceglierci di nuovo".

COME SI SONO INNAMORATI WANDA E MAXI LOPEZ?

Nel maggio del 2008 Wanda Nara e Maxi López si sono giurati amore eterno e dalla loro relazione sono nati Valentino, Constantino e Benedicto. La coppia ha vissuto la maggior parte della loro storia in Europa. Cinque anni dopo è arrivato il divorzio e la storia con Mauro Icardi, con i dettagli che tutti conosciamo piuttosto bene.

wanda nara con icardi e maxi lopez

Quello che non conosciamo è il primo incontro tra Wanda e Maxi Lopez, del quale hanno parlato proprio in questi giorni in Argentina. Estefanía Berardi, ospite del programma Mañanísima (Magazine), ha ricostruito il feeling esploso tra i due: “Questa cosa non è uscita da nessuna parte. Non ha a che fare con China Suárez ma con Wanda. Sapete come Maxi l'ha incontrata all'epoca? Lui voleva incontrarla a tutti i costi, perché Wanda ha una personalità... E ha chiesto per favore di presentarla. Lo ha detto ad un conoscente: "Per favore presentamela. Voglio incontrarla".

Il primo appuntamento ha avuto luogo su una barca insieme ad amici. "Una conoscenza in comune le ha detto 'vieni qui, ci divertiremo'. Quel giorno Wanda e Maxi si incontrano, vanno d'accordo, iniziano subito a chiacchierare. E quella stessa notte finiscono a letto insieme. Maxi era pazzo di Wanda nell'intimità, era il commento che faceva ai suoi intimi. Significa che ha fatto l'amore con lei come con nessun altra. Ha detto che c'era una cosa specifica che lo faceva impazzire. Era così preso che l'ha sposata", ha concluso la fonte argentina.

