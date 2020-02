"VINCIAMO LO SCUDETTO!" – L’URLO DI CAICEDO INFIAMMA LA FESTA DI IMMOBILE - IL BOMBER FESTEGGIA 30 ANNI IN STILE "GRANDE GATSBY" A PALAZZO BRANCACCIO. LA DICHIARAZIONE D’AMORE DELLA MOGLIE DI CIRUZZO: “SEI L’UOMO CHE SOGNAVO DA BAMBINA” – PATRIC SI IMPROVVISA CANTANTE,LEIVA STUPISCE PER IL LOOK E CATALDI IMITA SIMONE INZAGHI – VIDEO

Nicola Berardino per gazzetta.it

Come dopo un gol, uno tra i 115 segnati con la Lazio, Ciro Immobile ha voluto ringraziare tutti. Il trentesimo compleanno ha regalato un tributo di affetto indescrivibile al capocannoniere della Serie A. E la festa di ieri sera a palazzo Brancaccio con tutti i biancocelesti in versione "Il grande Gatsby" ha rispecchiato la splendida atmosfera che accompagna la squadra di Inzaghi, salita al secondo posto in classifica.

"Ci tenevo particolarmente a ringraziare ancora una volta tutte le persone che ieri hanno avuto un pensiero per me nel farmi gli auguri, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla festa avete reso tutto indimenticabile", le parole di Immobile postate questa mattina su Instagram che hanno seguito una lunga scia di foto sui social con i biancocelesti vestiti come i protagonisti del romanzo di Francis Scott Fitzgerald, poi rivissuto nei film con Robert Redford e con Leonardo Di Caprio.

CAICEDO CONCEDE IL BIS

Look da America anni Venti, ma progetti e ambizioni verso gli scenari prossimi della Lazio. Patric si è improvvisato cantante, riscuotendo anche applausi. L’esterno spagnolo si è esibito intonando un recente successo di Maluma, 11 PM. Ma al centro delle attenzioni è finito Danilo Cataldi. Il centrocampista ha strappato fragorose risate in un siparietto in cui imitava Simone Inzaghi. Il primo ad apprezzare è stato lo stesso tecnico che era nella sala di Palazzo Brancaccio.

Ed è diventato un video subito diffusissimo via social la scena in cui Caicedo, nella scia di quanto aveva già detto alla cena prima di Natale, ha ribadito la sua ferma convinzione su quelle che sono le prospettive biancocelesti in questo campionato. "Dobbiamo centrare il nostro obiettivo. Qual è? Vinciamo lo scudetto!". Le parole dell’attaccante ecuadoriano sono state seguite dagli applausi e da un boato da stadio da parte dei biancocelesti. Il sogno tricolore ha ormai catturato la squadra di Inzaghi.

