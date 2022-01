29 gen 2022 11:40

"VLAHOVIC E HAALAND SONO GLI ATTACCANTI DEL DOMANI MA OSIMHEN È UN GRANDE CENTRAVANTI, SA FARE TUTTO ED È FREDDO AL MOMENTO DEL TIRO" – SCONCERTI ESALTA L’ATTACCANTE DEL NAPOLI: “HA BISOGNO DI SPAZIO. IN AREA DA FERMO È QUELLO CHE VA PIÙ IN ALTO. È MENO DISCIPLINATO, HA I MOVIMENTI DISORDINATI DI CEREZO ED ASPRILLA, PER QUESTO POCO PRENDIBILI..."