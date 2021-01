"ZANIOLO? E’ STATO MASSACRATO COME ME" – NAINGGOLAN DIFENDE IL GOLDEN BOY GIALLOROSSO – "L’HANNO MESSO NEL MIRINO. CONSIGLI? NON FACCIO IL MAESTRO DI VITA. LA FAMOSA NOTTE DI CAPODANNO? L’HO PAGATA. NON DOVEVO BERE. MA CHI È CHE NON FA UN ERRORE, NELLA VITA?” - "CONTE? MI HA FERITO QUANDO…" - LA "NEW BALANCE" VICINA ALLA FIRMA PER DIVENTARE IL NUOVO SPONSOR TECNICO DEI GIALLOROSSI - LE FOTO BAGNATISSIME DI ROMA-SAMPDORIA

FOTO DI FERDINANDO MEZZELANI PER DAGOSPIA

Da corrieredellosport.it

nainggolan

Allora, domani con il Benevento la Serie A ritrova finalmente il Ninja? «Se Di Francesco mi chiama, io ci sono».

Non giochi titolare da cinque mesi e mezzo. Sei preoccupato?

«Pensa, è vero il contrario. Io nella vita sono uno che si diverte solo se gioca».

Ti è mancato molto giocare da titolare?

«Sì, quest’anno in campo stiamo difendendo molto più che un risultato: stiamo difendendo il campionato dal virus».

In che senso?

«Perché il Covid prima ha ucciso il calcio, poi le vite di tutti noi, e alla fine ha ucciso il mondo».

Sei drastico: ti senti pessimista?

«No, sono solo lucido. Io ho avuto il Covid, e sono stato fortunato».

Che cosa intendi?

«Ne sono uscito in soli dieci giorni da tampone positivo a tampone negativo».

E come l’hai vissuta?

nainggolan

«Pensa che dopo la notizia del mio contagio stavo sulla cyclette ad allenarmi».

Eri positivo e correvi in casa?

«Siiì, ma stavo bene, che dovevo fare? Ovviamente tutti leggevano sui giornali che avevo il Covid e mi chiamavano preoccupati: “Radja, come ti senti?”».

Invece?

«Io in quel periodo non ho avuto una sola linea di febbre, mai. Non un solo sintomo. Pazzesco». [...]

Rimpiangi Conte?

(Sospiro) «È un grandissimo tecnico. Ma sono rimasto ferito quando dopo avermi concesso solo otto minuti di partita mi ha indicato come un responsabile di tutto».

Ti è sembrato ingiusto.

«Che potevo fare in otto minuti? Ma non ho aperto polemiche allora, non lo faccio nemmeno adesso. È andata così». [...]

dzeko foto mezzelani gmt001

Rimpiangi la Roma?

«Sì. È una città in cui ho passato quattro anni e mezzo importanti».

E in cui torni spesso.

«C’ero anche pochi giorni fa per le visite e i tifosi mi fermavano: “A Radja... ma tu devi tornà arròmaaa!”. Ah ah ah. È bello, no?».

Cosa?

«Non si dimenticano di me. Vuol dire che qualcosa di importante in questa città l’ho lasciato».

Mi dici il momento più bello che hai vissuto in giallorosso?

dzeko foto mezzelani gmt003

«Non ho dubbi. La semifinale di Champions. Con Di Francesco in panchina abbiamo ribaltato il Barcellona. Ma ora te lo racconto nel dettaglio».

dzeko foto mezzelani gmt002

Oggi Radja è un campione con le sue esperienze e le sue cicatrici, che si preoccupa anche per Nicoló Zaniolo: «Vedo che sta subendo quello che ho subito io. Lo hanno messo nel mirino». Così non resisto alla tentazione di chiedergli di più. Tu ci sei passato, nel tritacarne dei social, con la vicenda della nottata di Capodanno. «E l’ho pagata. Voglio dirlo chiaramente: ho sbagliato io, non dovevo bere, non dovevo comportarmi così. Ma chi è che non fa un errore, nella vita?».

È duro reggere al bombardamento?

«Mi rivedo in Zaniolo perché anche io sono attaccato, trollato sui social. È facile essere messi in mezzo. L’unico modo è ignorare, fregarsene». [...]

Hai un consiglio per Zaniolo?

«Io non faccio il maestro di vita che dà consigli. Ma l’unico modo che ha per rispondere è il campo. Per il resto deve farsi forza e andare avanti. A chi lo attacca risponderà con le prime partite che gioca».

zaniolo 1

dzeko foto mezzelani gmt005

roma vs sampdoria foto mezzelani gmt022 roma vs sampdoria foto mezzelani gmt027 roma vs sampdoria foto mezzelani gmt009 roma vs sampdoria foto mezzelani gmt014 ranieri foto mezzelani gmt008 roma vs sampdoria foto mezzelani gmt012 roma sampdoria roma vs sampdoria foto mezzelani gmt013 roma vs sampdoria foto mezzelani gmt028 roma vs sampdoria foto mezzelani gmt010 roma vs sampdoria foto mezzelani gmt011 roma vs sampdoria foto mezzelani gmt029 roma vs sampdoria foto mezzelani gmt015 roma vs sampdoria foto mezzelani gmt016 fonseca foto mezzelani gmt006 fonseca foto mezzelani gmt007 roma vs sampdoria foto mezzelani gmt017 roma vs sampdoria foto mezzelani gmt026 roma vs sampdoria foto mezzelani gmt031 roma vs sampdoria foto mezzelani gmt025 roma vs sampdoria foto mezzelani gmt019 roma vs sampdoria foto mezzelani gmt018 roma vs sampdoria foto mezzelani gmt024 roma vs sampdoria foto mezzelani gmt030 roma vs sampdoria foto mezzelani gmt020 roma vs sampdoria foto mezzelani gmt021 roma vs sampdoria foto mezzelani gmt023 dzeko foto mezzelani gmt004