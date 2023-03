17 mar 2023 19:14

"ZANIOLOVER" COLPISCE ANCORA! - L'EX TALENTINO DELLA ROMA NICOLO' ZANIOLO SI È ADATTATO IN TEMPO RECORD IN TURCHIA: DA ISTANBUL SI FANNO SEMPRE PIÙ INSISTENTI LE VOCI DI UN SUO FLIRT CON L'ATTRICE BURCU OZBERK - LE INDISCREZIONI SONO PARTITE DOPO UN "LIKE" BIRICHINO DEL CALCIATORE ALLA 33ENNE, MA NON CI SONO ALTRI INDIZI DI UNA RELAZIONE TRA I DUE - DOPO MADALINA GHENEA, CHIARA NASTI E LA RAGAZZA DEL PARCO DELLA CECCHINA, ALTRO ACCHIAPPO NOTEVOLE PER ZANIOLO: MICA MALE PER CHI IN MEZZO ALLE GAMBE HA UN “GAMBERETTO”...