29 ott 2021 15:33

"ZEMAN SOSTIENE CHE TOTTI SARÀ RICORDATO DA TUTTI E IO AL MASSIMO SOLO A BARI? PARLA PURE LUI. SI È SVEGLIATO DALL’OLTRETOMBA" – CASSANO SI BECCA IL 17ESIMO TAPIRO E A "STRISCIA" REPLICA A CHI GLI HA DATO DEL ROSICONE: "NON SONO MAI STATO INVIDIOSO DI NESSUNO, IL GRANO L’HO FATTO, IN ITALIA CI SONO TROPPI LECCACULO” – E ATTACCA DI NUOVO MAROTTA: "DEVE DIRE GRAZIE A ME SE È ANDATO ALLA JUVE, PER ME È UN INCOMPETENTE…” (MAROTTA VINCE GLI SCUDETTI, CASSANO LO RICORDEREMO PER LE SUE CASSANATE)