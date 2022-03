COME ERA LA STORIA CHE LO SPORT UNIVA? L’UCRAINO MYKOLENKO, DIFENSORE DELL’EVERTON, INCENERISCE IL RUSSO DZYUBA, ATTACCANTE DELLO ZENIT: “MENTRE TU, BASTARDO TACI ASSIEME AI TUOI FOTTUTI COMPAGNI DI SQUADRA, I CIVILI VENGONO UCCISI IN UCRAINA. RIMARRAI NASCOSTO IN UN BUCO PER IL RESTO DELLA VITA TUA E DEI TUOI FIGLI. E SONO DAVVERO FELICE CHE NESSUNO VE LO PERDONERÀ MAI, BASTARDI” – PER ORA NESSUNA RISPOSTA DI DZYUBA