RAIOLA METTE LE MANI PURE SU UN PEZZO DI EUROPEO - IL PROCURATORE EX PIZZAIOLO ESULTA PER I SUOI ASSISTITI, I TRE AZZURRI DONNARUMMA, BERNARDESCHI E VERRATTI: "NON BISOGNA MAI SMETTERE DI SOGNARE IN GRANDE, ESEMPIO ANCHE PER I BAMBINI" - POI IL CUGINO DELL'AGENTE, VINCENZO, DIFENDE GIGIO DALLA SUA SCELTA DI LASCIARE IL MILAN: "GIORNALISTI ED EX CALCIATORI, È STATO E SARÀ SEMPRE BELLO PARLARE CON IL C… DEGLI ALTRI"

1 - RAIOLA: "DONNARUMMA, BERNARDESCHI E VERRATTI: AVETE SCRITTO LA STORIA"

Da www.sportmediaset.mediaset.it

gigio donnarumma e mino raiola

Mino Raiola contento per la vittoria dell'Italia ad Euro 2020, in particolare per i tre suoi assistiti Donnarumma, Bernardeschi e Verratti a cui ha dedicato un post social: "Poche persone hanno la possibilità di scrivere la storia. Voi siete riusciti a essere tra quelli. Siamo tutti orgogliosi di voi. Avete fatto vedere che non bisogna mai smettere di sognare in grande. I sogni con la passione, l’impegno, il cuore e il giusto carattere si avverano. Voi siete la dimostrazione per tutto il Paese e per tutti i bambini che tutto è possibile. Il futuro è bello!".

IBRA E RAIOLA

IBRA A DONNARUMMA: "UN ANNO CON ME E..."

Zlatan Ibrahimovic ha fatto i complimenti, a suo modo, a Gianluigi Donnarumma per la vittoria di Euro 2020: "Un anno con me e hai già capito (come si vince, ndr). Prego" la storia su Instagram.

2 - DONNARUMMA, VINCENZO RAIOLA: 'EX CALCIATORI, CONTINUATE A CRITICARE SENZA SAPERE! FACILE, COL C... DEGLI ALTRI'

Da www.calciomercato.com

mino raiola

Vincenzo Raiola, uomo di Mino Raiola nella sua agenzia di procura, si sfoga sui social, postando una foto di Gianluigi Donnarumma, che non ha rinnovato il contratto col Milan ed è pronto a diventare un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain: "Non è più un detto, le critiche fortificano! Coming soon… il futuro ti appartiene. Da domani continuate a criticare senza sapere, gentiluomini da tastiera, giornalisti ed ex calciatori! E’ stato e sarà sempre bello parlare con il c… degli altri. Ma non fermatevi, mi raccomando".

DONNARUMMA E RAIOLA donnarumma raiola donnarumma raiola DONNARUMMA CON LAFIDANZATA IBIZA E IL CUGINO DI RAIOLA raiola