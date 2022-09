RASPA-D’ORO! GLI INGLESI NE DEVONO MANGIARE ANCORA DI PASTASCIUTTA: UNA PERLA DI JACK RASPADORI MANDA KO GLI UOMINI DI SOUTHGATE. GRANDI PARATE DI DONNARUMMA - ORA GLI AZZURRI POSSONO VINCERE IL GIRONE DI NATIONS LEAGUE. L'INGHILTERRA RETROCEDE IN LEGA B. SE LUNEDÌ BATTE L'UNGHERIA (CHE HA SCONFITTO LA GERMANIA), LA NAZIONALE DI MANCINI VA IN SEMIFINALE – VIDEO

Da far vedere nelle scuole calcio. Jack Raspadori ??? pic.twitter.com/mm8okf04jS — Melos (@Andrea1994___) September 23, 2022

Alex Frosio per gazzetta.it

raspadori

battono 1-0 l'Inghilterra al Meazza in Nations League e mantengono vive le chance di qualificazione alle semifinali. Primo tempo equilibrato, poi un fantastico destro di Raspadori al 70' non dà scampo a Pope. Donnarumma preserva il risultato e per poco Gabbiadini e Dimarco (palo) non raddoppiano nel finale. L'Inghilterra, deludentissima, retrocede così in Lega B. Se lunedì dovesse vincere in Ungheria - la nazionale di Rossi ha vinto stasera in Germania, confermandosi sorpresa del torneo - l'Italia scavalcherebbe i magiari proprio all'ultima giornata, passando il turno.

raspadori mancini