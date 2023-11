RE CARLO ANNUNCIA UN DISEGNO DI LEGGE CONTRO LA SUPERLEGA: “UNA PROPOSTA SCONSIDERATA” - IL GOVERNO INGLESE TIENE ALTA LA GUARDIA E SI ATTIVA PER IMPEDIRE, IN FUTURO, ALLE SQUADRE DELLA PREMIER LEAGUE DI UNIRSI AL PROGETTO VOLUTO DA FLORENTINO PEREZ (E ANDREA AGNELLI) E MOMENTANEAMENTE ACCANTONATO – “LA SUPERLEGA EUROPEA È FONDAMENTALMENTE NON COMPETITIVA"

Dal “Corriere della Sera” - Estratti

il primo discorso di re carlo

Lo ha annunciato il re Carlo d’Inghilterra: un disegno di legge contro la Superlega (...)

Ora la Superlega è un progetto accantonato, ma in Inghilterra non abbassano la guardia. Così il governo propone di attivarsi per impedire, in futuro, alle squadre della Premier League di tentare di unirsi a un campionato separatista.

In un documento, che spiega il disegno di legge sulla nuova governance del calcio, il governo inglese afferma che la Superlega europea è «fondamentalmente non competitiva e minaccia di minare la piramide calcistica contro la volontà dei tifosi. E i tifosi stessi non dovranno più affrontare la prospettiva di vedere i loro club aderire a proposte sconsiderate». Re Carlo lo ha annunciato nel suo discorso e adesso la legge andrà al vaglio del parlamento per una revisione.

agnelli florentino perez re carlo e la regina camilla 3