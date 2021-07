RE ROGER, È VENUTO IL MOMENTO DI DIRE BASTA? - TRISTE KO A WIMBLEDON PER FEDERER, CHE CEDE A HURKACZ INCASSANDO UN 6-0 TERRIBILE NEL TERZO SET - LO SVIZZERO, ALLA SOGLIA DEI 40 ANNI, LASCIA TRA GLI APPLAUSI DEL CENTRALE DOPO UN'AGONIA CONTRO IL RIVALE 24ENNE - IL POLACCO VOLA IN SEMIFINALE 6-3 7-6 6-0 IN MENO DI DUE ORE...

Francesco Sessa per www.gazzetta.it

federer si complimenta con Hubert Hurkacz

Il pensiero viene da solo: che sia stata l’ultima di Federer nel giardino di casa, l’erba di Wimbledon? Il pubblico sul centrale sembra consapevole, malinconico, triste. Roger, 40 anni tra un mese (e un giorno), saluta i Championships ai quarti di finale: Hubert Hurkacz, polacco 24enne attuale numero 18 del ranking Atp, raggiunge la prima semifinale in carriera in un torneo del Grande Slam.

Hubert Hurkacz

Il polacco non dà scampo a un Federer impreciso, fuori ritmo e comprensibilmente a corto di energie: 6-3 7-6 (4) 6-0 in un’ora e 51 minuti. Roger esce di scena tra gli applausi, anche da parte dell’avversario: il percorso di Federer a Wimbledon 2021 termina così, con un risultato pesante e i dubbi su quello che sarà. Hurkacz (vincitore del 1000 di Miami in finale contro Sinner), compie l’impresa della carriera.

I PRIMI DUE SET

federer

Il primo set è indirizzato dal break di Hurkacz nel sesto game: 6-3, con 15 punti su 16 del polacco con la prima di servizio. Primi segnali preoccupanti per Federer, che si muove male e troppo spesso commette errori anche di valutazione non da lui, come la palla lasciata scorrere malauguratamente e poi rimasta in campo nel game del break. Nonostante questo, il secondo parziale parte con il break a favore nel secondo game.

federer wimbledon

Vantaggio inizialmente confermato salvando tre palle del controbreak nel terzo gioco, ma poi dilapidato perdendo il turno di battuta nel settimo game. Si va al tie-break, che ci consegna l’immagine simbolo della giornata di Roger: sul 2-3 lo svizzero ha una volée comoda per recuperare il minibreak di svantaggio, ma scivola e non riesce a chiudere il punto. Hurkacz chiude 7-4.

federer wimbledon federer wimbledon