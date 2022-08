LA RED BULL SI BEVE TUTTI – DOPPIETTA PER LA SCUDERIA IN BELGIO: IL CAMPIONE DEL MONDO MAX VERSTAPPEN VINCE SUL CIRCUITO DI SPA-FRANCORCHAMPS DOPO UNA RIMONTA DALLA SETTIMANA FILA. AL SECONDO POSTO IL COMPAGNO DI SCUDERIA, IL MESSICANO SERGIO PEREZ, TERZO IL FERRARISTA CARLOS SAINZ. L'ALTRA FERRARI, QUELLA DEL MONEGASCO CHARLES LECLERC, SI È PIAZZATA AL QUINTO POSTO…

Da Ansa

Il campione del mondo Max Verstappen, al volante di una Red Bull, ha vinto il Gp del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. L'olandese sulla griglia di partenza era partito dalla settima fila.

Al secondo posto il compagno di scuderia, il messicano Sergio Perez, terzo il ferrarista Carlos Sainz. L'altra Ferrari, quella del monegasco Charles Leclerc, sul circuito si è piazzata al quinto posto, dietro alla Mercedes del britannico George Russell e davanti all'Alpine dell'ex campione del mondo Fernando Alonso. Ma poi Leclerc è stato penalizzato di 5 secondi per aver superato il limite di velocità in pit lane. Per questo è stato riclassificato al sesto posto, e Alonso è diventato quinto.

Verstappen torna in testa dal 18/mo giro al Gp del Belgio davanti a Perez Leclerc risale al quinto posto dietro a Russel e Sainz, scivolato al terzo posto. Max Verstappen, al volante di una Red Bull, vola nel Gp del Belgio in cui è partito sullo schieramento del via in 14/a posizione, quindi in settima fila. Così al 12/o giro, approfittando anche di un pit stop del ferrarista Sainz, l'olandese ha completato la propria rimonta, passando a condurre la gara.

Gara neutralizzata nel Gp del Belgio a Spa per un incidente tra Valtteri Bottas (ritirato) e Nicholas Latifi, mentre Lewis Hamilton è già sceso dalla sua Mercedes dopo un contatto con Alonso in cui ha, al secondo giro, ha danneggiato irrimediabilmente la sua vettura. Così il pluricampione del mondo è fuori, mentre in pista c'è la safety car. In testa dak 12mo giro c'è Verstappen che ha approfittato del pit stop di Sainz.

