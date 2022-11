IL REGIME TI SEGUE ANCHE ALL'ESTERO - IN QATAR, TRE TIFOSI IRANIANI CHE INDOSSAVANO LA MAGLIETTA “WOMAN, LIFE, FREEDOM” SONO STATI AGGREDITI DA UNA TRENTINA DI IRANIANI FILOGOVERNATIVI - NELL'AGGRESSIONE È RIMASTO COINVOLTO ANCHE L'INVIATO DI SPORTITALIA, TANCREDI PALMERI - "LA POLIZIA È INTERVENUTA E PORTATO CON SÉ I RAGAZZI. UNO DI LORO HA AMMESSO DI…" - VIDEO

Fabrizio Piccolo per sport.virgilio.it

tifosi iraniani aggrediti in qatar

Che fosse una gara ad alta tensione, e non per motivi calcistici, lo si sapeva: Iran-Usa ai Mondiali in Qatar era una potenziale bomba ad orologeria per le implicazioni politiche tra i due paesi. Alla fine poteva andare peggio ma non sono mancati episodi da dimenticare. Un tifoso Usa con la fascia arcobaleno, ad esempio, è stato cacciato dallo stadio. Prima della gara i giocatori dell’Iran, alcuni non molto convinti, hanno cantato l’inno, a differenza della prima giornata quando rimasero tutti muti. Secondo la stampa Usa le famiglie dei giocatori sarebbero state minacciate se non lo avessero fatto. Tanti i fischi dagli spalti ma i problemi più gravi ci sono stati dopo l’incontro.

tifosi iraniani aggrediti in qatar

Una violenta rissa è scoppiata infatti dopo la partita. A denunciare l’accaduto è Michele Criscitiello che con un tweet riporta il video in cui c’è parte dell’aggressione, in cui è rimasto coinvolto anche l’inviato di Sportitalia Tancredi Palmeri insieme ad altri tifosi iraniani.

tancredi palmeri sull aggressione dei tifosi iraniani in qatar

Il cronista è stato aggredito e fermato dagli steward che lo hanno minacciato, intimandogli di non registrare alcun filmato: ad alcuni tifosi hanno obbligato di nascondere bandiere e magliette, ad una donna hanno requisito il cellulare. Tre ragazzi iraniani residenti in Svezia che indossavano la maglietta “Woman, Life, Freedom” sono stati circondati da una trentina di addetti alla sicurezza filo-iraniani e aggrediti.

tifosi iraniani aggrediti in qatar

Ecco il suo racconto: “All’uscita dallo stadio escono questi tre ragazzi. Avevano una maglietta sui diritti sulle donne e avevano il volto truccato con lacrime di sangue. Li fermo, li noto, era una cosa grossissima. Gli ho chiesto – ‘Vi va bene venire in diretta?’ – uno dei tre che parla in italiano ha accettato. Preparo tutto per la diretta, ma poi si raggruppa un gruppo di 20-30 tifosi iraniani con tuniche e simboli islamici”.

tancredi palmeri sull aggressione dei tifosi iraniani in qatar

“Pochi secondi dopo la ragazza caccia il telefono per fare un selfie e uno dei tifosi la colpisce. Il telefono vola, loro accerchiano i ragazzi e mi allontano per salvare la videocamera. Mentre i ragazzi provano a recuperare il telefono si crea un principio di rissa. La polizia interviene e porta con sé i ragazzi, chiudendosi nella struttura dello stadio e non ci hanno permesso di accedere. Ho comunicato poi con uno dei ragazzi che ha ammesso di avere paura di uscire ma anche di rimanere lì con i poliziotti”.

tancredi palmeri sull aggressione dei tifosi iraniani in qatar

tifosi iraniani aggrediti in qatar tifosi iraniani aggrediti in qatar