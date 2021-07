Emiliano Bernardini per "il Messaggero"

Una festa infinita nella pancia di Wembley mentre Londra mestamente tornava a casa. L' Italia è Campione d' Europa a casa di chi il football lo ha inventato. Oggi però c' è solo l' Azzurro. Da Wembley a Heathrow dove il ct Roberto Mancini i e suoi ragazzi hanno preso un volo direzione Roma dove sono atterrati alle 5 del mattino. I Campioni d' Europa, oggi saranno ricevuti dal presidente della Repubblica (dove ci sarà anche Matteo Berrettini, sconfitto a Wimbledon dal cannibale Novak Djokovic). Un viaggio che può ricordare quello del 1982, magari senza partita a carte come fu per il ct Enzo Bearzot e Dino Zoff ma comunque con emozioni che restano scolpite.

Difficile dormire in occasioni come questa, troppo forti le emozioni provate a Wembley con la coppa che passava di mano in mano, selfie e stories a non finire. Profili social inondati e preda della curiosità dei tifosi. Poi lo sbarco previsto nello scalo romano che ancora si deve svegliare del tutto, tra qualche tifoso che avrà fatto la notte in bianco. Perché oggi non è solo la gioia della condivisione ma è anche e piuttosto l' esaltazione dell' io.

Dell' io c' ero. E giù foto. Bandiere, maglie azzurre e urla fuori dal piazzale perché nessuno può entrare. La variante Delta corre forte e il diktat è scoraggiare ogni tipo di assembramento. E allora ci può accontentare anche di veder sfilare il pullman. Lo scalo romano che si trasforma in tricolore, saluti, incredulità, baci, abbracci, sorrisi. Poi in pullman sulla Roma-Fiumicino per tornare in Città, tutto da documentare rigorosamente sui social, a colpi di post e stories da condividere.

La prima tappa l' Hotel Parco dei Principi dove la Nazionale ha soggiornato per tutto il tempo in cui l' Italia ha giocato a Roma. Ad accoglierli il personale con un immenso Grazie. Il tempo di qualche foto, rigorosamente con le mascherine e di qualche abbraccio consentito e poi tutti a dormire. Qualche ora per riprendersi poi, vestiti di tutto punto, il ct Roberto Mancini, i suoi scudieri e i suoi ragazzi saliranno al Quirinale (ore 17 circa).

Ad aspettarli il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella anche lui ieri a Wembley. Ieri notte ha fatto i complimenti a tutta la squadra prima di ripartire, oggi ci sarà il discorso ufficiale e poi consegnerà un encomio. L' invito nasce da ciò che la squadra ha fatto (ed il modo in cui l' ha fatto) in queste settimane, cogliendo un risultato civile che supera quello sportivo. Coesione, impegno, senso della sfida, ottimismo, responsabilità: questo agli occhi del nostro Capo dello Stato è stato l' Europeo italiano. Con loro anche Matteo Berrettini sconfitto a Wimbledon da Novak Djokovic. Poi la delegazione andrà a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Mario Draghi.

NIENTE FESTA

Il pullman andrà infine al Parco dei Principi dove ci sarà il rompete le righe. Tutti in vacanza e arrivederci al Qatar 2022. Niente festeggiamenti ufficiali. Prefettura e Questura hanno preferito evitare eventi ufficiale per il rischio dei contagi.

La variante Delta sta dilagando e gli ultimi contagi in alcuni locali della capitale e del litorale hanno fatto alza nuovamente il muro. Eppure c' è stata una trattativa. Si era pensato di aprire l' Olimpico per consentire ai tifosi di poter applaudire i Mancini' s Boys. Niente da fare. Vietato anche il viaggio in pullman scoperto per le vie della città.

Il pericolo di assembramenti ha fatto pendere la decisione verso il no. Tollerate solo le manifestazioni spontanee sempre che rispettino i limiti del distanziamento. I tempi in cui il Circo Massimo era inondato di tricolori per l' Italia Mondiale del 2006 sono lontanissimi ma torneranno.