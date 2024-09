LE RELAZIONI PERICOLOSE TRA JAVIER ZANETTI E GLI ULTRAS DELL’INTER - UNA INFORMATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA DEL 2020 PARLA DI “TONI CONFIDENZIALI" TRA IL VICEPRESIDENTE NERAZZURRO (NON INDAGATO) E I CAPI DELLA CURVA NORD, QUANDO “REGNAVA” VITTORIO BOIOCCHI, POI UCCISO NEL 2022 - SUL PROFILO SOCIAL DI MARCO FERDICO, ATTUALE CAPO DELLA NORD, È POSTATA UNA FOTO DEL GIUGNO 2023 IN UNO STORE CON ZANETTI. DIETRO DI LORO, ANDREA BERETTA, CAPO ULTRAS OGGI IN CARCERE PER L’OMICIDIO DI ANTONIO BELLOCCO, RAMPOLLO DELLE COSCHE DI ROSARNO – I RUOLI DEI TIFOSI NELLA GESTIONE DEI BIGLIETTI E L’INFLUENZA SUL CLUB…

Davide Milosa per il Fatto Quotidiano - Estratti

javier zanetti

Alcuni colloqui tra Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter, oggi vicepresidente del club nerazzurro, e soggetti del direttivo della curva Nord sono avvenuti secondo gli inquirenti con “toni confidenziali”.

La nota della polizia giudiziaria è ripresa in un decreto di proroga di intercettazioni rispetto a un fascicolo del 2019 ancora aperto. Il giudice riprende la richiesta del pm: “Tali toni confidenziali non possono far escludere che Zanetti possa in futuro concedere agevolazioni (…) alla Curva (…) nel momento in cui la nuova stagione, con una possibile parziale riapertura (…) sta per cominciare”.

VITTORIO BOIOCCHI

La nota è del 31 agosto 2020, il decreto di ottobre. Siamo in emergenza Covid con stadi ancora chiusi. Sul fronte curva è il periodo in cui regna Vittorio Boiocchi, ucciso nel 2022. Gli inquirenti lanciano l’allarme sui rapporti tra Zanetti (non indagato) e gli ultras a partire da telefonate riassunte dallo stesso gip:

“Dalle conversazioni (…) emerge che Zanetti Javier vicepresidente dell’Internazionale si è relazionato con soggetti appartenenti alla Curva nord quali De Piano e Bosetti in merito alla rescissione del contratto con l’allenatore Conte rivelando (…) anche particolari della vicenda che sono ignoti alla stampa”. Un dato che illustra quanta influenza gli ultras abbiano potuto avere sulla società durante la direzione della curva di Boiocchi. Ieri come oggi.

massimo moratti javier zanetti

Sul profilo social di Marco Ferdico attuale capo della Nord è postata una foto del giugno 2023 all’interno di uno store di magliette con Zanetti e a fianco Giancarlo Ferdico, padre di Marco, indagato per gli scontri dopo Inter-Juve.

Dietro di loro, Andrea Beretta capo ultras interista oggi in carcere per l’omicidio di Antonio Bellocco nuovo rampollo delle cosche di Rosarno. I nomi a colloquio con Zanetti, secondo gli atti, sono Simone De Piano detto Pongo e Renato Bosetti detto Renatone “già sottoposto – si legge in atti – a provvedimento di Daspo (…) al quale è stata affidata la gestione di biglietti (…) e ingressi illeciti allo stadio”.

javier zanetti sorteggi champions a nyon

Bosetti era all’epoca nel direttivo Boiocchi e risulta che lo sia tutt’ora. Diverso invece, secondo la Procura, il ruolo di Pongo, titolare di una società di eventi e spettacoli. De Piano, incensurato, scrive la Digos, “gode di una (…) rete di conoscenze nel mondo dello spettacolo e nelle amministrazioni locali (…). Con l’avvento del nuovo direttivo (di Boiocchi, non di Ferdico, ndr) pur senza poteri decisionali, si è affermato nel ruolo di consulente”. Un ruolo che, per i pm, iniziato a fine 2018 è legato anche alla onlus We Are Milano. La Procura: “Dalla nota (…) e dalla conversazione riportata tra Andrea Beretta e Simone De Piano (…) si trae conferma che l’associazione We Are Milano sarà solo un’operazione di copertura dei reali scopi di lucro derivanti dalle attività anche illecite della Curva Nord”

vittorio boiocchi tifosi JAVIER ZANETTI

marco ferdico marco ferdico

antonio bellocco antonio bellocco e andrea beretta andrea beretta omicidio antonio bellocco