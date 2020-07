REPULISTI INTER – CONTE SBROCCA DOPO LA SCONFITTA CON IL BOLOGNA E SI PREPARA A FARE PIAZZA PULITA: “NON SIAMO UNA GRANDE SQUADRA. SIAMO TUTTI IN DISCUSSIONE, IO PER PRIMO" – TRA I POSSIBILI PARTENTI GAGLIARDINI (DOPO IL GOL SBAGLIATO CON IL SASSUOLO, IERI CON UN SUO LISCIO HA PROPIZIATO LA RETE DEL PARI DI JUWARA), VECINO, GODIN, BORJA VALERO, SANCHEZ… - VIDEO

La sconfitta interna con il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic ha lasciato l’amaro in bocca all’Inter che pregustava un’altra vittoria e sognava, ad occhi aperti, di avvicinarsi al secondo posto attualmente nelle mani della Lazio.

Antonio Conte non ha gradito l’atteggiamento della sua squadra e non ha nascosto il proprio disappunto. La sensazione è che, nella lunga chiacchierata con la dirigenza, siano stati fatti dei nomi, ossia dei giocatori destinati a lasciare il club al termine della stagione in corso.

Tra i giocatori in uscita, figurerebbe Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano, classe 1991, è, di fatto, sparito dal campo. Nonostante un contratto garantito sino al giugno del 2022, il centrocampista verrà messo sul mercato (attenzione alle offerte dalla Premier League).

In uscita ci sarebbe anche Roberto Gagliardini. Impiegato con continuità da Antonio Conte, il centrocampista ex Atalanta non avrebbe convinto a pieno. Da qui la concreta chance che possa fare le valigie. Problema: ha un accordo con i nerazzurri sino al 2023.

Pare certo, invece, l’addio di Diego Godin. Il difensore classe 1986 non riesce a trovare spazio (fatica nella difesa a tre) e starebbe valutando di cambiare aria. Tante offerte per Diego Godin, anche dall’Italia (in corsa ci sarebbe la Fiorentina).

Dovrebbero non far parte del prossimo gruppo nerazzurro anche Borja Valero e Sebastiano Esposito. Il primo, in scadenza di contratto, sta già cercando una nuova squadra, il secondo andrà in prestito, possibilmente in Italia (Parma e Hellas Verona interessate).

Infine da capire il futuro di Alexis Sanchez. Il cileno è in prestito dal Manchester United. L’Inter sembrava intenzionata a riscattarlo o prolungare il prestito ma potrebbe anche decidere di virare su un altro profilo per l’attacco. Insomma, piazza pulita all’Inter.

