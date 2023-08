IL RESTO, MANCIO! - ROBERTO MANCINI HA FIRMATO IL CONTRATTO (DA 30 MILIONI ALL'ANNO) CON L'ARABIA SAUDITA E PROVA A FARE IL FURBETTO: "HO INIZIATO A PARLARE CON LA FEDERAZIONE A METÀ AGOSTO" - MA A FERRAGOSTO, NELLA INTERVISTA AL "CORRIERE DELLA SERA", L'EX CT DEGLI AZZURRI AVEVA NEGATO L'OFFERTA DELL'ARABIA SAUDITA: "IL MOTIVO PER CUI HO LASCIATO LA NAZIONALE NON È QUESTO, ALTRIMENTI LO AVREI FATTO PRIMA. AL MOMENTO NON C’È NIENTE DI CONCRETO" - VIDEO

? Se oficializa la llegada de Roberto Mancini como director técnico de la selección saudí! El entrenador italiano firma un contrato que se extenderá hasta 2026. pic.twitter.com/kr98D2DhGN — Gol Saudí ?? ? - Fútbol de Arabia Saudita (@GolSaudi) August 28, 2023

roberto mancini

Estratto da www.gazzetta.it

[…] Roberto Mancini […] Davanti ha la bandiera saudita, alle spalle la scritta "Mancini 2027". Poi lo presentano: applausi a scena aperta. I contratti firmati in mano, una maglia dei Green Falcons col suo nome una targa ricorda consegnatagli dal presidente della federcalcio locale, Yasser Al Misehal. […]

CONTATTI

roberto mancini

"Ho iniziato a parlare con la Federazione a metà agosto - aggiunge Mancini - ed è normale che alcuni dei miei assistenti non sapevano di questa situazione. C'è chi deve sbrigare delle cose in Italia, ma siamo abbastanza per cominciare a lavorare. Conoscevamo già la squadra, abbiamo visto le partite dei Mondiali e sappiamo che ci sono diversi giocatori interessanti. È chiaro che servirà tempo, ma siamo sicuri che lavorando bene e duramente possiamo insegnare alla squadra ad attaccare bene e segnare tanto. Non è facile in questo momento, ma penso che col nostro lavoro potremo farcela".

CONVOCAZIONI

roberto mancini

"In Italia non abbiamo solo tre giocatori da scegliere per ogni squadra, per noi il fatto che ci siano tre sauditi in ogni team è un bene perché avremo tempo per seguirli tutti. Abbiamo fiducia nei giovani, sappiamo che nell'Under 21 ci sono tanti giocatori interessanti e investiremo su di loro per il bene e per il futuro dell'Arabia". […]

roberto mancini

ARGENTINA

"Voglio dire grazie a chi ha battuto l'Argentina al Mondiale perché così all'Italia è rimasta il record di imbattibilità con 37 partite - sorride Mancini - . Negli ultimi 10 anni c'è stata una grande crescita dei talenti locali, vogliamo diventare la squadra più forte del continente". "Questo mercato ha un potenziale tra i più grandi al mondo, è normale che molte stelle vengano qui. Da c.t. dell'Italia ho faticato molto a fare le convocazioni perché ci sono pochi italiani in Serie A. Spesso abbiamo puntato su giovani, debuttanti".

roberto mancini in arabia saudita - vignetta by osho roberto mancini arabia saudita roberto mancini