RETRO-MARCIA AZZURRA! L’ITALIA CHIUDE SESTA NELLA STAFFETTA A COPPIE MISTE DELLA MARCIA. STANO ERA TERZO, POI IL CROLLO DI ANTONELLA PALMISANO CHE RIVELA: "HO AVUTO IL COVID" - I DUE ORI DI TOKYO ESCONO SENZA MEDAGLIE DALL'OLIMPIADE. LA MARCIATRICE AZZURRA CHIUDE A 3'21'' DALLA SPAGNA CHE CONQUISTA L'ORO - "SONO STATA ISOLATA DALLA SQUADRA, SAPEVO CHE AVREI AVUTO UNA MANCANZA DI FORZA" (TAMBERI CON LE COLICHE, PALMISANO COL COVID: PIU' CHE A PARIGI, GLI AZZURRI DEVONO ANDARE A LOURDES!)

Andrea Buongiovanni per gazzetta.it - Estratti

antonella palmisano massimo stano

La marcia azzurra, questa volta, tradisce. Tradizionale forziere di medaglie, a Parigi 2024 resta all’asciutto. Prima le 20 km individuali, dove si dovevano difendere i due titoli di tre anni fa, concluse con il quarto posto di Massimo Stano, a un secondo dal podio (risultato quasi miracoloso, considerando la frattura a un piede del pugliese di aprile) e il ritiro di Antonella Palmisano.

Poi, sul medesimo iconico circuito al Trocadero, sotto la torre Eiffel, la sesta piazza degli stessi due atleti, nell’inedita staffetta a coppie miste sulla distanza di maratona. Con lei reduce da una positività al Covid, ma ormai negativizzata. Non è certo il bottino al quale si puntava alla vigilia.

antonella palmisano massimo stano

L’Italia, in quest’ultima gara, è in lizza per il podio fino a circa un terzo della quarta e ultima frazione, la seconda di Antonella. Poi deve alzare bandiera. Stano, quasi sempre in fondo al gruppo dei battistrada, rimedia una proposta di squalifica per sospensione e negli ultimi due chilometri perde qualche metro dai leader: al primo cambio (dopo 11,4 km) è sesto a 8” dai primi in 43’40”. Rientrano in tante, tra le prime la Palmisano. Ma l’azzurra (parziale sui 10 km di 42’53”), quando il ritmo cambia, cede. Il tandem tricolore, a metà gara, è così settimo con un ritardo comunque contenuto a 11”.

Ritocca a Stano: il vincitore della 20 km, l’ecuadoregno Pintado e il terzo, lo spagnolo Martin, si involano. L’azzurro, in progressione, si ritrova presto al terzo posto. E lì, con una prova di grande coraggio, resta sino al termine della frazione (10 km in 38’54”). Al cambio guida la Spagna, a 3” c’è l’Ecuador, a 47” l’Italia. Più che puntare il mirino in avanti, c’è però da guardarsi alle spalle. L’Australia è a 20”, il Peru a 44. Riparte Antonella. E presto il vantaggio su chi insegue prende a diminuire. Scema km dopo km, con l’australiana Montag che opera il sorpasso che virtualmente vale il podio intorno al 36°. Anche la peruviana Garcia Leon e poi la messicana Gonzalez superano la pugliese. L’oro va alla Spagna di Alvaro Martin-Maria Perez (2h50’31”), l’argento all’Ecuador di Brian Pintado-Glenda Morejon (2h51”22), il bronzo all’Australia di Rhydjan Cowley-Jamina Montag (2h51’38”).

antonella palmisano 1

MASSIMO STANO ORO A TOKYO 2020

antonella palmisano

massimo stano

antonella palmisano foto di bacco