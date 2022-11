RIAD BENE CHI RIDE ULTIMO - BIN SALMAN SI GODE LA VITTORIA SULL’ARGENTINA: NON MALE PER UNA NAZIONALE CHE HA IL SECONDO PEGGIOR RANKING MONDIALE – SE “MBS” DETESTA IL QATAR E I SUOI EMIRI (ACCUSATI DI FINANZIARE I JIHADISTI) È INVECE BEN DISPOSTO VERSO L'ITALIA: NON SOLO L’OFFERTA DA 150 MILIONI PER LA SUPERCOPPA, LA STAMPA INGLESE HA VISTO NEL "GEMELLAGGIO" ITALIA-ARABIA SAUDITA LA POSSIBILITÀ DI ORGANIZZARE UN MONDIALE CONGIUNTO NEL 2030...

Massimiliano Castellani per Avvenire

Debacle nazionale. Il Qatar ora è sotto di 4 gol: i due subiti con l'Ecuador nella partita inaugurale dei Mondiali domestici, vanno ad aggiungersi alle due pesantissime reti di Al-Shehri e Al-Dawsari, con cui i "nemici" e vicini di casa dell'Arabia Saudita hanno fatto piangere Messi e l'Argentina tutta.

La bellezza e la democrazia del calcio fa sì che, a volte, anche i peggiori, i Verdi sauditi hanno il secondo peggior ranking mondiale, possono umiliare i migliori, i favoriti del torneo dell'Argentina messianica. Ad Abu Dhabi gli emiri stanno brindando a champagne e ringraziano Allah e il loro profeta della panchina, la "volpe del deserto", il ct francese, Hervè Renard, che come Aldo Baglio del trio Aldo, Giovanni e Giacomo va ripetendo estasiato: «Non ci posso credere!».

Tre anni fa alla Coppa d'Asia, l'Arabia Saudita, allora allenata dal ct argentino Juan Pizzi, perse 2-0, davanti alla sua gente, contro il Qatar che poi vinse la sua prima storica Coppa. Ma il campionato saudita evidentemente è molto più performante di quello qatariota e lo dimostra la forza dell'Al-Hilal, campione in carica della Champions League asiatica. Un rilancio internazionale quello saudita arrivato dopo un decennio di black out successivo a un inizio millennio in cui i vari Muhammad Al-Deayea, Sami Al Jaber e Saeed Al-Owairan avevano fatto sognare la casa regnante.

Poi due edizioni Mondiali in stile Italia: Arabia fuori da Sudadrica 2010 e Brasile 2014.

Lo spiaggiamento saudita ha coinciso con il decollo del Qatar, nuova potenza organizzativa dello sport mondiale. Per non fallire l'appuntamento di Russia 2018 ha giocato un ruolo decisivo l'accordo fatto con la Liga spagnola e con la nostra Figc. Con la Liga il do ut des ha visto la migrazione "didattica" dei 9 migliori calciatori sauditi in altrettanti club iberici, in cambio di 25 milioni di dollari erogati alla federcalcio spagnola per disputare su territorio arabo tre finali di Supercoppa. Nel 2018 la finale di Supercoppa Italiana (Juventus-Milan 1-0) si disputò a Gedda e alle pesanti denunce rivolte a un paese che in fatto di diritti umani si comporta come i fratelli musulmani del Qatar, è seguita la megaofferta alla Lega di Serie A: «Vi diamo 150 milioni di euro per le prossime sei edizioni di Supercoppa in Arabia Saudita ».

Re Mohammed bin Salman come detesta il Qatar e i suoi emiri, accusati nel recente passato di essere i finanziatori, più o meno occulti, della jihad, così invece è ben disposto verso l'Italia. La stampa inglese addirittura ha visto nel "gemellaggio" Italia-Arabia Saudita la possibilità di organizzare un Mondiale congiunto nel 2030. Ma il Boston Consulting Group punta di più sul progetto Egitto-Grecia- Arabia Saudita. Rotto l'embargo con il Qatar, il Saudi Vision 30 ormai è formalmente una lega unica che persegue l'obiettivo di un nuovo colonialismo calcistico in Europa. Per diretta volontà della casa regnante il 7 ottobre 2021 la Public Investment Fund Saudita ha acquistato il club inglese del Newcastle. L'emiro Mansour bin Zayd, proprietario della compagnia aerea di Abu Dhabi, Etihad, nel 2008 aveva acquisito il Manchester City.

Ma si trattava ancora di un'azione privata, volta a rafforzare finanziariamente le aziende di Mansour, uomo dal patrimonio vastissimo ma mai paragonabile ai 430 miliardi di euro a disposizione dei governanti di Riad. Uomini fidati di re Salman, il quale mentre da una parte denunciava l'immoralità qatariota, minacciando il boicottaggio del Mondiale, dall'altra incentivava la spinta nazionale del wahhabbismo islamico ultrancoservatore. Come il Qatar, anche l'Arabia Saudita non crede alla parità di genere, le donne vengono segregate, ma al tempo stesso come specchietto nel 2020 hanno fondato la nazionale di calcio femminile. Tutto questo va in un'unica direzione: panarabizzare anche il mondo del football, e come scrive Marco Bellinazzo nel suo prezioso e quanto mai attuale saggio, Le nuove guerre del calcio (Feltrinelli): «Il calcio e lo sport in generale, dunque, potrebbero essere l'incubatore temporale per spalancare le porte del Golfo e trascinare un'intera area geografica e spirituale dal Medioevo alla contemporaneità».

