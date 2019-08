"SE NON PUOI SEDURLA, PUOI SEDARLA", BUFERA PER LA MAGLIETTA SHOCK DEL VICESINDACO DI ROVERE', IN PROVINCIA DI VERONA - LA LEGA, TIRATA IN BALLO DA PIU' PARTI, RIGETTA LE ACCUSE: "NON E' UN NOSTRO ISCRITTO, E' UN ESPONENTE DI FRATELLI D'ITALIA"- LA PROTESTA SUI SOCIAL