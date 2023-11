RICICCIA MAZZARRI: OGGI L’INCONTRO CON DE LAURENTIIS. AURELIONE HA RILEVATO LE ASPERITÀ CARATTERIALI DEL SERGENTE DI FERRO TUDOR E NON HA ANCORA DECISO. L’EX TECNICO DEL NAPOLI È ANCORA IN CORSA E PUÒ GIOCARSI LE SUE CARTE PER TORNARE SULLA PANCHINA A LUI CARA. L’OFFERTA DI DE LAURENTIIS: SETTE MESI DI CONTRATTO CON UN’OPZIONE PER LA PROSSIMA STAGIONE AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO QUARTO POSTO…

Da ilnapolista.it

de laurentiis mazzarri

De Laurentiis oggi incontra Mazzarri, non ha deciso su Tudor. Lo scrive Gianluca Di Marzio, lo ha scritto sul Corriere della Sera anche Monica Scozzafava.

Scrive Di Marzio:

Non c’è ancora una scelta definitiva di De Laurentiis sull’erede di Garcia sulla panchina del Napoli: nella giornata di ieri, lunedì 13 novembre, il club azzurro ha offerto un anno di contratto a Igor Tudor, che avrebbe dato la propria disponibilità a firmare. Ma il Napoli oggi incontrerà anche Walter Mazzarri: un segnale di come la decisione non sia stata ancora presa.

de laurentiis tudor

Oggi, martedì 14 novembre, quindi, il presidente De Laurentiis e i vertici del Napoli incontreranno l’allenatore ex Cagliari e Torino per parlare di un possibile ritorno in azzurro: Mazzarri è ancora in corsa e può giocarsi le sue carte per tornare su una panchina con cui aveva ottenuto grandi risultati in carriera. Dopo l’incontro, arriverà la scelta del presidente De Laurentiis tra Tudor e Mazzarri.

TUDOR

Da ilnapolista.it

IGOR TUDOR

Tudor, De Laurentiis ne ha rilevato le asperità caratteriali. Non ha deciso. Lo scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava.

Il primo colloquio con De Laurentiis, ieri negli uffici della Filmauro a Roma, è stato soprattutto conoscitivo. Ed è terminato in maniera interlocutoria: il presidente ha preso tempo per dare il suo o.k. definitivo, e non è escluso che il suo casting continui.

Aurelio. Che così ha voluto dare il primo segnale al tecnico croato: l’empatia aspetto prioritario prima di passare a discutere di ingaggio e modalità contrattuali. Tudor si è mostrato per quello che è sempre stato: uomo dal polso di ferro, che non accetta compromessi e che ha bisogno di una autonomia gestionale all’interno dello spogliatoio. De Laurentiis ha apprezzato la lealtà dell’uomo, rilevandone anche le asperità caratteriali, e gli ha prospettato la sua offerta: sette mesi di contratto con un’opzione per la prossima stagione al raggiungimento dell’obiettivo quarto posto.

aurelio de laurentiis rudi garcia 4

igor tudor hellas verona vs juventus 3 walter mazzarri

napoli empoli de laurentiis

walter mazzarri