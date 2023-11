LO RICONOSCETE? ANZI, LO CONOSCETE? - PER LA PRIMA PUNTATA DELLA "BOBOTV" SENZA ADANI, CASSANO E VENTOLA, VIERI HA INVITATO, INSIEME A MARK IULIANO E NICOLA AMORUSO, L'EX TERZO PORTIERE DELLA JUVENTUS, DAVIDE FALCIONI - LA PRESENZA DEL CLASSE 1975, CHE DOPO IL RITIRO DAL CALCIO È SPARITO DAI RADAR, HA SORPRESO GLI APPASSIONATI DEL PROGRAMMA DI BOBONE, ABITUATI A OSPITI MOLTO PIU' FAMOSI. MA DALLE PAROLE DEGLI EX COMPAGNI SI È CAPITO CHE…

DAVIDE FALCIONI ALLA BOBOTV

Estratto dell'articolo di Marco Beltrami per www.fanpage.it

Ospite a sorpresa nell'ultima puntata della nuova trasmissione di Vieri sulla Bobo TV. Nel corso del format Bobo Vieri Talk Show […] è arrivato insieme a Iuliano e Nicola Amoruso, Davide Falcioni. […] Si tratta dell'ex terzo portiere della Juventus che ha condiviso lo spogliatoi proprio con Bobo Vieri e con gli altri due ospiti.

DAVIDE FALCIONI

[…] Cresciuto nel Fano e nell’Olbia, nel 1996 è arrivata la chiamata della Juventus che lo ha prelevato come terzo portiere alle spalle di Peruzzi e Rampulla. Una sola stagione a Torino con una presenza in campionato contro la Lazio, […]Nel 1997 la cessione al Treviso, e poi le esperienze a Vicenza, Livorno, Cosenza, con il ritorno alla Juve nel 2000-2001. Nel finale di carriera ecco Catania, Montecchio, Fano, Real Montecchio e Pergolese.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Falcioni è un po' scomparso dai radar calcistici. […] In tanti anche a giudicare dai commenti live, si sono chiesti chi fosse quel signore che si è accomodato al fianco di Vieri con Iuliano e Amoruso. E subito si è capito dalle parole dei suoi ex compagni, con i quali dunque in passato ha intrapreso la prestigiosa avventura alla Juventus, che Falcioni era un uomo spogliatoio. Definito scherzosamente il "portiere senza mani", ecco che il classe 1975 è finito per essere un po' preso di mira per il suo non giocare mai. […] Memorabile colorito il racconto del post-partita della finale di Tokyo, con Falcioni che ha fatto anche intendere di quanto fosse duro allenarsi al cospetto di giocatori come Zidane. […]

DAVIDE FALCIONI DAVIDE FALCIONI ALLA BOBOTV