21 mar 2023 19:59

LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPA SCOLPITA NELL'ALABASTRO? - È FORSE L'UNICA PERSONA CHE RIESCE A TENERE A BADA IL MARITO - DI RECENTE AVEVA CRITICATO IL FESTIVAL DI SANREMO ("DU COGLIONIIII!!"), MENTRE QUESTA VOLTA SE LA PRENDE CON GLI INFLUENCER "CHE PUBBLICIZZANO LA QUALUNQUE PUR DI GUADAGNARE": "IO HO SEMPRE RIFIUTATO TUTTO CIÒ. METTO LA MIA FACCIA SOLO PER QUELLO IN CUI CREDO" (E A QUANTO PARE, NON SOLO LA FACCIA) - DI CHI SI TRATTA?