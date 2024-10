LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPA TORNITA? LA “TIGRE DI VERONA” SI GODE UN MASSAGGIO DRENANTE E FA INTRAVEDERE LE SUE CURVE SUPER SENSUALI – HA PRATICATO BOXE, SNOWBOARD E BICI SPORTIVA, NON SEGUE NESSUNA DIETA PERCHÉ DA PICCOLA HA SOFFERTO DI DISTURBI ALIMENTARI. DOPO AVER DATO ALLA LUCE IL PRIMO FIGLIO E’ STATA SOTTOPOSTA A UNA DOPPIA OPERAZIONE – DI CHI SI TRATTA?

La "tigre di Verona". Così Zoe Cristofoli, veronese classe 1996 e compagna del difensore del Milan Theo Hernandez, viene chiamata nella città di origine grazie al suo stile prorompente e ai numerosi tatuaggi. Amatissima su Instagram, dove vanta oltre 1 milione di follower, nel 2022 insieme a Theo ha avuto il primo figlio: Theo Junior. Scopriamo come si è sempre mantenuta "active" e come è tornata in forma dopo il parto.

Zoe è sempre stata un’amante dello sport, tra le sue passioni principali. Nello specifico ha praticato boxe, ma si allena molto anche in palestra o da casa e cerca di provare sempre nuove discipline. La modella non riesce a stare ferma, è sempre in movimento sia per lavoro sia perché sente costantemente il bisogno di fare qualcosa per se stessa o per gli altri. Quando può si allena anche due volte al giorno, la mattina e la sera: in palestra, da sola o con un personal trainer. Appena sveglia al mattino va a correre o camminare fuori, ma ama sperimentare e ha fatto un po’ di tutto: sup, wakeboard, bici sportiva, hot yoga ed è appassionata di snowboard.

Se da una parte Zoe Cristofoli non può fare a meno dello sport, dall’altra ha più volte ammesso di non seguire alcuna dieta nello specifico. Questo perché da ragazzina ha sofferto di disturbi alimentari, dunque oggi il suo motto è “mangia quello che ti fa stare bene”. Cerca di fare sempre scelte sane e di mantenere uno stile di vita equilibrato, ma non segue diete dimagranti o restrittive che possano essere negative per la sua salute.

Lo scorso anno Zoe Cristofoli ha parlato apertamente sui social di una doppia operazione cui si è sottoposta circa un anno dopo aver dato alla luce il suo primo figlio. L’influencer ha optato per una mastopessi con protesi e chiusura della diastasi. Lei stessa ha ammesso che non è stata un’operazione facile ma che ha voluto affrontarla per se stessa, perché dopo la gravidanza il corpo cambia e non sempre torna come prima nonostante dieta e allenamento. Zoe trovava il suo seno troppo grande e pesante, una pancia sempre gonfia a causa di diastasi ed ernia. Tutti problemi che oggi sente di aver risolto.

