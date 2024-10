LA RICONOSCETE DAI COCOMERI FUORI STAGIONE? È TORNATA AL CENTRO DELL’ATTENZIONE DEGLI ONANISTI SOCIAL DOPO CHE È STATA BECCATA MENTRE LIMONAVA CON UN NOTO RAPPER – NEGLI ULTIMI GIORNI PERÒ SI ACCAVALLANO LE VOCI DI UN INCREDIBILE RIAVVICINAMENTO CON IL SUO STORICO EX – DI CHI STIAMO PARLANDO?

Da corrieredellosport.it

wanda nara2

Wanda Nara è tornata al centro del gossip da quando ha lasciato Mauro Icardi. In una recente intervista ha dichiarato di essere attualmente single ma a quanto pare non è così. Sul profilo X di LAM - noto programma argentino di gossip e spettacolo - è apparsa una foto in cui si vede la soubrette e imprenditrice che bacia il cantante L-Gante davanti alla basilica di Luján.

Già in passato Wanda Nara e L-Gante hanno fatto chiacchierare per via del loro legame: a detta di qualcuno il rapper 24enne sarebbe stato uno dei tanti motivi che avrebbe allontanato la soubrette da Mauro Icardi. Quando Wanda è tornata a vivere in Argentina ha ripreso a frequentare Gante, che è apparso anche in una puntata del suo programma Bake off.

wanda nara

ICARDI

Estratti da leggo.it

Negli ultimi giorni, però, sembra che la coppia si sia in qualche modo riavvicinata e i contenuti condivisi da entrambi sui rispettivi canali social lo raccontano.

La separazione

Icardi e Wanda Nara non hanno mai rilasciato alcun comunicato per sancire la definitiva separazione. Dalla scorsa primavera i due hanno semplicemente preso le distanze. Lei si è trasferita in Argentina per condurre alcuni programmi televisivi, mentre Mauro è rimasto a Istanbul per continuare la sua carriera nel Galatasaray.

