LA RICONOSCETE DALLE CURVE BOMBASTICHE? LA FIGLIA 12ENNE È DIVENTATA CAMPIONESSA NAZIONALE DI KARATE. RIGUARDO AL SUO EX SVALVOLONE, PADRE DELLA RAGAZZA, DICE: “COME PAPÀ DOVREBBE IMPEGNARSI UN PO’ DI PIÙ, GIUSTO UN PO’ DI COSTANZA. CON LUI ORMAI È COME SE FOSSIMO FRATELLO E SORELLA, ABBIAMO SUPERATO TUTTO, SIAMO OLTRE E MI CHIEDE PERSINO QUALCHE CONSIGLIO SULLE FIDANZATE…”

Simona Marchetti per corriere.it

Quando lo sport è una questione di famiglia. Vedi il caso di Pia Fico Balotelli. La figlia di SuperMario e di Raffaella Fico è diventata infatti campionessa nazionale di karate 2024 ed è stata proprio l’orgogliosa mamma a farlo sapere al mondo. «Oggi la mia principessa ha raggiunto il suo primo traguardo, io fiera ed orgogliosa lì a fare il tifo per te amore mio», ha scritto la showgirl domenica su Instagram, a corredo di una serie di scatti, il primo dei quali mostra la ragazzina dodicenne in piedi sul gradino più alto del podio, con i guantoni in bella vista e un sorriso appena accennato.

Immancabile il like di papà Mario che ha appena firmato con il Genoa per tornare a giocare in serie A, dopo cinque mesi lontano dal calcio, mentre la moglie di suo fratello Enock Barwuah, Giorgia Migliorati, ha commentato con tante faccine a cuoricino.

«Come papà, Mario dovrebbe impegnarsi un po’ di più, giusto un po’ di costanza, ma, ovviamente, ama Pia in maniera smisurata e la cosa è reciproca», ha detto Fico in una recente intervista televisiva, parlando del rapporto fra Balotelli e la figlia e rivelando inoltre che, dopo un iniziale periodo burrascoso, ora fra lei e l’attaccante è tornato il sereno, anche per amore della figlia.

«È stata una storia importantissima, un vero e proprio colpo di fulmine — ha ammesso ancora la showgirl —. Me lo presentò sua sorella, che avevo conosciuto a "L’Isola dei Famosi" e la prima impressione fu per il fisico, poi scoprii che era anche molto simpatico e divertente. Purtroppo non è andata bene e all’epoca non è stato semplice. Ero una ragazza innamorata che aveva creduto in una persona, ma ormai è come se fossimo fratello e sorella, abbiamo superato tutto, siamo oltre e mi chiede persino qualche consiglio sulle fidanzate…».

