LA RICONOSCETE DALL'ASSO DI BASTONI E DALLO "SCULETTO"? - HA MANTENUTO LA SUA PROMESSA DI SPOGLIARSI PER LA VITTORIA DEL CAMPIONATO DEL SUO NAPOLI - HA GIUSTIFICATO LO SPOGLIARELLO CON UNA SUPERCAZZOLA DEGNA DEL CONTE MASCETTI: "È UN GIOCO ICONOGRAFICO CHE UNISCE IL SACRO E IL PROFANO. MI RISPECCHIA MOLTO, SONO SANTA E PECCAMINOSA. UN PO’ COME LA MIA NAPOLI, PIENA DI DICOTOMIE E CONTRADDIZIONI" - DI CHI SI TRATTA? - VIDEO

Paola Saulino ha mantenuto la promessa!!? Paola Saulino aveva fatto una promessa: nuda nella sua città natale se il suo amato Napoli avesse vinto lo scudetto. Promessa mantenuta.#sportitalia #Napoli #scudetto pic.twitter.com/i6BScm33EZ — Sportitalia (@tvdellosport) June 4, 2023

paola saulino nuda per lo scudetto del napoli 7

Lo aveva promesso e lo ha fatto. Come si dice detto fatto. Paola Saulino puntuale al suo appuntamento è arrivata senza vistiti, in body painting, davanti allo Stadio Maradona per festeggiare la vittoria dello scudetto del suo Napoli. […]

paola saulino nuda per lo scudetto del napoli 5

“Quello che ho fatto – dichiara Paola Saulino - è un gioco iconografico che unisce il sacro e il profano. E questo antropologicamente mi rispecchia molto, sono Santa e Peccaminosa. Sono Audace ma Donna, sono Femmina, e in quanto tale, materna, accogliente, madonnifera, sono luogo di energie, le più vicine alla natura dalla rabbia e la vendetta, al desiderio di vita e anche di dare vita. Sono tutto questo, un po’ come la mia Napoli, piena di dicotomie e contraddizioni”.

paola saulino nuda per lo scudetto del napoli 11

“Ho lavorato molto per questo progetto – continua la Saulino - artisticamente il riferimento alla sacralità, e al rimando iconografico della Santa con l’aureola mi aiuta a didascalizzare la purezza, o meglio ancora la dignità che sottende a un corpo nudo. E non che Napoli o me medesima avessimo bisogno di essere rivalutate, ma un gesto artistico può aiutare a raccontare innanzitutto che l’arte è costruita, e ci tengo moltissimo a sottolinearlo, tutto ciò che faccio non è improvvisato, anche se ad alcuni può apparire pruriginoso” “Comunque Sempre Forza Napoli” conclude Paola Saulino

