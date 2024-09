LA RICONOSCETE DAL DECOLLETE (FINALMENTE) ESPLOSIVO? LA NEO-MAMMA RACCONTA IL SUO DIFFICILE RAPPORTO CON UN SENO “IMPORTANTE” (“NON LO SENTO MIO”) E RIEVOCA I PASSATI AMORI: "HO AVUTO RELAZIONI SBAGLIATE? MAGARI SÌ, MA MAI TOSSICHE. NON DI TUTTI I MIEI EX C'È UN BUON RICORDO" – DI CHI SI TRATTA?

Da corrieredellosport.it

federica pellegrini

Lasciate le piscine nel 2021, Federica Pellegrini si gode a 36 anni la sua nuova vita da mamma, moglie e dirigente sportiva (è membro del Cio). La Divina del nuoto azzurro (argento olimpico ad Atene 2004 e oro a Pechino 2008, oltre a 11 medaglie mondiali, di cui 6 d'oro) ha raccontato alcuni dettagli della sua vita privata in un'intervista a Sette:

"Avere un figlio è un pensiero che è sempre stato lì nella mia testa. Ho una famiglia molto tradizionale, sono cresciuta con l'idea che, prima o poi, avrei avuto un bambino frutto dell'amore della coppia. Non è stato facile trovare con chi metterlo al mondo e questo era un passaggio fondamentale".

La maternità e il seno

federica pellegrini matteo giunta

Sposata con l'allenatore Matteo Giunta dal 2022, la coppia ha una figlia, Matilde, nata il 3 gennaio scorso: "Per una donna indipendente e abituata a fare tremila cose in un giorno, è stata tosta. Poi io sono sempre stata molto magra e vedere il corpo che cominciava a cambiare non è stato facile, anche perché all'inizio desideravamo tenere per noi questa nuova condizione ma io mi vedevo diversa e temevo che tutti capissero il mio stato.

federica pellegrini

Ma quando la pancia si è messa in mostra definitivamente e ormai la notizia era di dominio pubblico, ho capito che quel girovita non più sottile non era poi così male. So che può far sorridere, ma l'unica cosa che non ho mai tollerato e con la quale anche oggi faccio fatica a convivere è l'esplosione di un seno importante. Ho imparato ad accettarlo perché è funzionale alla causa, ma non lo sento mio".

I fidanzati precedenti

Trovato l'amore della vita, Federica Pellegrini non ha problemi a rievocare i passati fidanzamenti, anche importanti (con i nuotatori Luca Marin e Filippo Magnini): "Ho avuto relazioni sbagliate? Magari sì, ma mai tossiche. Prima di trovare l'amore, quello con la A maiuscola, si fanno dei tentativi e non di tutti c'è un buon ricordo. Ho avuto tutte relazioni molto importanti, sono sempre stata una che quando si fidanzava ci credeva veramente, ho avuto storie di tanti anni. Poi cambi, cresci e una relazione che prima era giusta diventa sbagliata".

