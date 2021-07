LO RICONOSCETE? HA VINTO UNA COPPA UEFA CON RONALDO ("IL FENOMENO"), HA GIOCATO IN UNA DELLE TANTE SQUADRE DI LONDRA E ORA E’ UN DIRIGENTE DELLA TRIESTINA CHE IERI HA AFFRONTATO IN AMICHEVOLE LA ROMA – “DZEKO? IO LO TERREI SEMPRE. QUASI IMMARCABILE PALLA AL PIEDE” – E SU MOURINHO...

E' proprio dai ducali che, nell'inverno del 1998, passa all'Inter: nel corso della sua prima metà di stagione in maglia meneghina totalizza 9 presenze ed un gol in campionato. Risulta inoltre vincitore della Coppa UEFA alzata a Parigi dall'Inter - che sconfisse la Lazio con un secco 3-0, trascinata da Zamorano, Javier Zanetti e Ronaldo - senza tuttavia scendere in campo per un solo minuto nel corso della competizione. Nel corso della stagione successiva il tabellino presenze si alza a 15 in totale, esordendo altresì in Champions League all'età di 27 anni.

Nonostante l'utilizzo più frequente, le prestazioni non convincono Massimo Moratti a puntare su di lui, cedendolo nel mercato estivo del 1999 al Perugia con un trasferimento a titolo definitivo.

"DOPO L'INTER - E' proprio a Perugia che Milanese riesce a scrivere la pagina più importante della sua carriera: milita nella formazione umbra per quattro stagioni, totalizzando più di 90 presenze con la maglia del club. Successivamente veste anche la maglia dell'Ancona - prima di tornare per una stagione a Perugia, Salernitana e Varese. Da ricordare anche l'esperienza in Inghilterra, dove vestì la maglia del Queens Park Rangers. Si ritira ufficialmente nel 2009.

"DOPO IL RITIRO - Intrapresa la carriera da procuratore, nel 2011 dà l'addio a quel ruolo per diventare direttore sportivo del Varese, squadra nella quale militò anche nel corso della carriera da calciatore. Il matrimonio dura fino alla primavera del 2014, mentre nell'estate dello stesso anno firma per il Leyton Orient, dove per alcune settimane svolse anche il ruolo di allenatore della prima squadra. Dal 2016 è amministratore unico della Triestina, squadra della sua città, fallita qualche tempo prima.

Teresa Tonazzi per romanews.eu

Le dichiarazioni a Sportitalia dopo l’amichevole con la Roma persa 1-0 allo stadio Nereo Rocco. Queste le sue parole:

Grande primo tempo…

Un allenamento, siamo contenti di questa sgambata. Abbiamo cominciato 6 giorni fa, ce l’abbiamo messa tutta finchè abbiamo potuto.

Che vi siete detti con Tiago Pinto?

Loro hanno tanti giocatori in uscita, ne hanno tanti validi. Hanno tanti 2002.

Bove ha fatto una gran partita

Molto bravo, grande passo e grande visione, come tanti altri giovani lo vedo molto pronto, per la C sarebbe sprecato.

Anche Ciervo è andato bene..

Sono giocatori di Mourinho, devo prendere quelli un po’ più sotto.

Che effetto ha fatto sfidare Mourinho

Siamo contenti anche per lui, ci ha fatto i complimenti per il campo e lo stadio, siamo felici di fare questa amichevole. Era più bello per noi che per loro, abbiamo provato a non far vedere il divario.

Non avere Spinazzola è una grave perdita, arriverà Viña

Aveva la dote di allungare la squadra, grande corsa e veemenza fisica, sarà una perdita importante

Terresti Dzeko?

Io lo terrei sempre, vedo che ci arriva sempre. Quasi immarcabile palla al piede.

