LA RICONOSCETE IN MEZZO ALLA MIRABILANDIA DELLA FIGA? - LEI E IL FIDANZATINO COMPONGONO UNA DELLE COPPIE PIÙ AMATE DEL CALCIO: QUANDO LO HA CONOSCIUTO NON AVEVA IDEA DI CHI LUI FOSSE – NIPOTE DI UNA CAMPIONESSA CHE HA MANDATO IN ESTASI GENERAZIONI DI ROMANI, HA RECENTEMENTE RIVELATO: "MI PIACEREBBE SPOSARMI, NON SO PERCHÉ HO QUESTA FANTASIA, PENSO MI VENGA DALLA DISNEY" - DI CHI SI TRATTA?

oriana sabatini paulo dybala 5

Estratto dell'articolo di Sabrina Uccello per www.newsby.it

Una delle coppie più amate nel mondo del calcio è quella solida e innamoratissima costituita da Paulo Dybala e Oriana Sabatini. La storia è cominciata nel 2018 ed è culminata con una convivenza felice. […] Paulo e Oriana si sono conosciuti subito dopo i Mondiali di Russia del 2018. Lei non aveva idea di chi fosse l’allora attaccante della Juventus, che ha contattato la cantante attraverso Instagram […] ed è stato suo padre, ovvero l’attore ed imprenditore Osvaldo Sabatini, a rivelare alla figlia di chi si trattasse[…]

Di recente al programma ‘Los Mammones’ la consorte di Dybala ha raccontato: “Spero di diventare mamma […]”. E il matrimonio? La cantante ha ammesso nella stessa circostanza: “[…]. Non so perché ho questa fantasia, penso mi venga dalla Disney. Mi piacerebbe sposarmi, ora aspetto che Paulo me lo chieda”.

oriana sabatini 5

[…]la coppia ha preso parte a tanti eventi […]ad esempio erano al “matrimonio” dei Maneskin e hanno annunciato giorni fa che saranno madrina e padrino di Bella Morata, l’ultima arrivata in casa dell’ex calciatore bianconero. Nel frattempo si sono resi protagonisti di un siparietto molto simpatico su ‘Tik Tok’, dove si sono fatti conoscere meglio come coppia, prendendo parte alla challenge delle “tre cose che…” non piacciono dell’altro.

“La ragazza qui (indica Paulo ironicamente la compagna, ndr) mette la sveglia! Non so perché, siccome non si sveglia. La mette e alla fine la spengo io, mentre lei continua a dormire. La seleziona per circa dieci volte, ad esempio 08:10, 08:15…”, dice scherzando il calciatore, e Oriana cerca di difendersi: “La metto per svegliarmi, poi a volte me ne pento”. Il difetto numero uno del fidanzato invece è: “Non ti piace molto parlare, assolutamente. Poi impegni più tempo di me a prepararti, perché sei indeciso”. […]

oriana sabatini 4 oriana sabatini paulo dybala e la fidanzata oriana sabatini oriana sabatini 1 oriana sabatini dybala dybala oriana sabatini oriana sabatini 7 paulo dybala e la fidanzata oriana sabatini al matrimonio dei maneskin machine gun kelly, dybala, oriana sabatini e fedez al matrimonio dei maneskin oriana sabatini 1 oriana sabatini 10 oriana sabatini 8 oriana sabatini 11 oriana sabatini 12 oriana sabatini 9 oriana sabatini paulo dybala 1 oriana sabatini paulo dybala 2 oriana sabatini paulo dybala 3 oriana sabatini 2 oriana sabatini paulo dybala 4 oriana sabatini 13 oriana sabatini 14 oriana sabatini 15 oriana sabatini 16 oriana sabatini 3 oriana sabatini 6