LO RICONOSCETE? – DOPO 5 ANNI PASSATI NEL CAMPIONATO ITALIANO, SI È TRASFERITO NEGLI STATI UNITI – OGGI È RIUSCITO A PORTARE LA SUA SQUADRA ALLA PRIMA FINALE STORICA PER GIOCARSI IL TITOLO DI CAMPIONE DELLA MLS – UN INDIZIO: FEDERICO BUFFA ANDAVA PAZZO PER IL SUO SOPRANNOME… - VIDEO

Michele De Blasis per www.gianlucadimarzio.com

maxi moralez 10

Nella vita le maledizioni si possono spezzare, magari anche quando non te lo aspetti più. Esempio lampante è il New York FC che, in MLS, è approdato ai playoff dal 2016 senza mai raggiungere la finale: nel 2020, la sconfitta ai calci di rigore contro l'Orlando City, nella quale il difensore Rodrigo Schlegel è andato in porta per una situazione di emergenza; nel 2019, il Toronto FC ebbe la meglio 1-2 con la qualificazione alle finali di Conference; nel 2018, la cocente sconfitta per 4-1 dall'Atlanta United.

Un vero e proprio incubo che, però, è stato interrotto nella stagione 2021. IL NYFC si è laureato campione della Eastern Conference battendo in rimonta per 1-2 il Philadelphia Union trascinato dalla leadership di Maxi Moralez, ex giocatore dell’Atalanta dal 2011 al 2016.

maxi moralez 4

Maxi Moralez si è dovuto caricare la squadra sulle spalle per via della squalifica dello squalificato Valentin Castellanos, capocannoniere della MLS. Ed il risultato non è stato assolutamente deludente, visto che l’ex Atalanta ha dato il via alla rimonta dei NYFC segnando la rete del momentaneo pareggio appena due minuti dopo l’autorete del suo compagno Callens.

La stagione di Maxi Moralez

“Cerco di portare la mia esperienza per guidare i giovani verso un buon percorso e assicurarmi che diano sempre il 100%", ha detto Moralez alla fine del match contro Philadelphia. “Sul campo voglio aiutare la squadra dove serve, mi metto sempre a disposizione del mister per mettermi in gioco. Corro per la squadra e cerco di dimostrare con l'esempio, cerco solo di essere un leader per i ragazzi".

maxi moralez 8

Dall’inizio dei playoff ad oggi, New York ha scoperto una nuova vita alzando ulteriormente il livello delle prestazioni per arrivare fino a giocarsi il titolo di campione della MLS. E Maxi Moralez è stato senza dubbio uno dei trascinatori della squadra, con una delle stagioni più importanti degli ultimi anni: sono ben 11 gli assist serviti ai compagni nella regular season in 30 partite, risultando quinto nella classifica di occasioni create (85) secondo i dati Opta.

maxi moralez 3

Maxi Moralez è in scadenza di contratto che si concluderà il prossimo 31 dicembre, ma per lui non è il momento di parlare di futuro: “Tutto arriverà a tempo debito. La mia famiglia è felice qui, io sono felice qui. Sono al club da cinque anni, quindi vedremo come andrà tutto a finire”.

Appuntamento con la storia

ll Providance Park sarà teatro dell’ultimo atto della MLS 2021, in cui il New York FC affronterà i Portland Timbers, vincitori nel 2015. Portland si è garantita l’accesso alla finale per la terza volta nelle ultime sette edizioni, battendo il Real Salt Lake per 2-0 nella finale della Western Conference. La squadra del venezuelano Giovanni Savarese nei turni precedenti aveva in precedenza superato il Minnesota United FC davanti al proprio pubblico per 3-1 ed i Colorado Rapids fuori casa per 1-0.

maxi moralez 2

Sabato 11 dicembre alle ore 21 tutti incollati alla TV per scoprire dove il destino finirà il suo percorso naturale: Portland per vincere il loro secondo titolo della storia, New York trascinata da Maxi Moralez per portare la Grande Mela sul tetto calcistico più importante d’America.

maxi moralez 9 maxi moralez 11 maxi moralez 14 maxi moralez 7 maxi moralez 13 maxi moralez 6 maxi moralez 12 maxi moralez 5 maxi moralez 1