LO RICONOSCETE? NO, NON E’ GATTUSO. HA GIOCATO IN ITALIA E A PROPOSITO DELLA SCOMPARSA DI MARADONA DICE A “LIVE- NON E’ LA D’URSO”: "NON MERITAVA DI ESSERE LASCIATO SOLO” – LE PERPLESSITÀ SULLA CHIAMATA DEI SOCCORSI DA PARTE DEL DOTTORE: "MI SEMBRA STRANO CHE NON DICA IL NOME DI DIEGO”- LA REPLICA A MUGHINI… - VIDEO

hugo maradona

Da corrieredelllosport.it

In collegamento dall'Argentina Hugo Maradona, il fratello di Diego, ha parlato dell'ex calciatore e dei sospetti sulla sua morte a Live-Non è la d'Urso. Sulla scomparsa dello sportivo è stata aperta un'indagine per omicidio colposo. "L'unico che stava accanto a lui era mio nipote, il figlio di mia sorella, che era come un figlio per Diego.

C'era l'infermiera, i dottori. Lui non voleva che nessuno entrasse in camera, per questo l'infermiera era fuori dalla porta. Non so cosa è successo. Mi auguro che non sia stata trascurata la vita di mio fratello e che non ci siano stati errori dei medici. Ora c'è un'indagine, vedranno gli avvocati e la polizia in Argentina", ha fatto sapere Hugo.

hugo maradona

"A me dispiace, perché se è vero quello che stanno dicendo i giornali, mi fa male il doppio perché non meritava di essere lasciato solo. Ma solo non era perché c'era mio nipote, che da molto tempo vive con lui. Quanto ai dottori, ai medici e alle infermiere, le indagini chiariranno cosa è successo", ha aggiunto.

hugo diego maradona

Le indagini sulla morte di Maradona

Barbara d'Urso ha poi fatto sentire a Hugo l'audio della chiamata ai soccorsi da parte del medico personale di Diego Armando Maradona. La conduttrice si è detta stupita dal tono pacato con cui il dottore sollecita l'intervento di un'ambulanza. Anche Hugo ha manifestato qualche perplessità: "Mi sembra strano che non dica il nome di mio fratello. La prima cosa che ti chiedono è come si chiama l'uomo che ha un problema. Non gliel'ha chiesto chi ha risposto al telefono e non l'ha detto il medico".

Hugo Maradona contro Mughini

A Live-Non è la d'Urso Hugo Maradona ha inoltre voluto replicare a Giampiero Mughini e a tutti coloro che hanno duramente criticato la vita del fratello. “Volevo dire al signor Mughini che mio fratello si è fatto male da solo, non ha chiesto niente a nessuno. Parlare così di un uomo che non si può difendere non è bello”, ha sentenziato.

hugo maradona hugo maradona maradona al san carlo diego sinagra e hugo maradona HUGO MARADONA hugo e diego maradona