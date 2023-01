“ADESSO GLI DICO: FABIO CARESSA, NON CAPISCI UNA MINCHIA, DI COSA PARLI?” – ANTONIO CASSANO MENA DURO SUL TELECRONISTA DI SKY: “QUANDO DICE ‘SKRINIAR VA VIA, PER ME MEGLIO BASCHIROTTO, DI COSA STA PARLANDO? ORMAI ANCHE LUI ERA NELL’OLTRETOMBA, NON LO CAGAVA PIÙ NESSUNO” – PARLIAMO SEMPRE DEL NULLA. È UNA ROBA SCANDALOSA. NOI DISCUTIAMO, PORTIAMO LA REALTÀ DEI FATTI. E NON PER FANTASIE, PER I CLICK…” - VIDEO