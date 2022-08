LO RICONOSCETE? - È STATO UN FEDELISSIMO DI ZEMAN - SVELÒ DEI RETROSCENA SUI RITIRI DEL BOEMO: "UN VERO TRAUMA C’ERANO PASSATI DI VERDURA, PATATE LESSE E POCO ALTRO. FACEVAMO DELLE TAPPE AL SUPERMERCATO PER COMPRARE QUALCOSA” - OGGI, DOPO UNA LUNGA CARRIERA IN GIRO PER L'ITALIA E UNA PARENTESI IN INGHILTERRA, È TORNATO "A CASA" - DI CHI SI TRATTA?

marco cassetti 8

1. MARCO CASSETTI TORNA NELLA ROMA

Da www.calciomercato.com

Marco Cassetti torna nella Roma. L'ex terzino, che a Trigoria ricordano anche per un gol decisivo in un derby, si occuperà delle giovanili. In particolare per i ragazzi under 15 e under 18.

2. CASSETTI SU ZEMAN

Da www.derbyderbyderby.it

marco cassetti 1

Marco Cassetti, una storia non comune. Ecco le sue parole riguardo il cambio di ruolo attuato dal tecnico boemo riportate nel libro “Sulla giostra di Zdenek” e riprese da lagoleada.it: “Durante i ventuno giorni del ritiro a Cavalese, Zeman mi provava sempre da terzino. Non era il mio ruolo…venivo da un anno di B con 7 gol da esterno di centrocampo. Durante le amichevoli, però, non mi schierava mai titolare…”Stai tranquillo, rientri nei suoi piani”, mi dissero. Come tutti i calciatori anche Cassetti ha raccontato della preparazione estiva vissuta con Zeman.

marco cassetti 7

Quei giorni sono rimasti nella mente dell’ex Roma, che però ha disputato una grande stagione, attirando poi l’attenzione del club capitolino, come conferma Pianetalecce.it. “Con Zeman a Lecce è stata dura, a livello psicologico fu una bella botta, un vero trauma. Viaggiavamo con un ritmo di 12 km ogni mattina, in più tutto il lavoro del pomeriggio con la palla. È stata la preparazione più impegnativa della mia carriera. C’erano passati di verdura, patate lesse e poco altro. Ora posso dirlo: facevamo delle tappe al supermercato per comprare qualcosa”.

marco cassetti 2

Dopo Lecce e l’amara retrocessione nella sua ultima stagione nel Salento, Cassetti si è regalato un sogno: indossare la maglia della Roma. Nella capitale il terzino bresciano ha alzato qualche trofeo e si è tolto diverse soddisfazioni, lottando fino all’ultimo per lo Scudetto, segnando in Champions League contro lo Sporting Lisbona e decidente un derby contro la Lazio con un supergol, in una sfida che è poi terminata 1 a 0 per i giallorossi.

marco cassetti 11

Ora l’obiettivo è quello di rimanere nel mondo del calcio, provando una nuova avventura nel ruolo di allenatore. Nel settembre 2020 ha ottenuto l’abilitazione per Allenatore Professionista di Prima Categoria-Uefa Pro ed ora è alla ricerca di qualcuno che punti su di lui per dimostrare il suo valore.

marco cassetti 9 marco cassetti 6

marco cassetti 3 marco cassetti 5 marco cassetti 10