LA RICONOSCETE DALLA STELLINA INGUINALE? - I PIPPAROLI ESULTANO PER LA SUA INAUGURAZIONE DELLA STAGIONE ESTIVA E SOPRATTUTTO DEI BIKINI, CON LA SPERANZA CHE DURINO A LUNGO (LE FOTO, NON I PIPPAROLI) - NEL FINE SETTIMANA HA DECISO DI "SVACCANZARE" INSIEME A DEGLI AMICI ALL'ISOLA DI PONZA, A BORDO DI UNO YACHT DA 750 EURO AL GIORNO - DI CHI SI TRATTA?

FEDERICA NARGI

Estratto dell'articolo di Nicola Lo Conte per www.pontilenews.it

L’estate è ormai arrivata e per tutti, appena possibile, c’è l’occasione di rilassarsi con un po’ di sole e mare. Se non per partire già in vacanza, almeno per una breve pausa nei weekend. Naturalmente, anche i vip si stanno già lanciando sulle spiagge. Come ad esempio, la splendida Federica Nargi. […]

Un post dedicato a una breve vacanza che Federica si sta concedendo con gli amici, nella splendida location dell’isola di Ponza. Scatti e immagini del post ritraggono anche il mare cristallino e i panorami mozzafiato dell’isola del litorale laziale, meta piuttosto rinomata in questo periodo. Il gruppo di amici si diverte a bordo di una barca e Federica coglie l’occasione per ringraziare tutti per momenti davvero speciali.

A qualcuno non sarà sfuggito che lo yacht su cui Federica e i suoi amici si trovano è [...] l’Hypnos, un 20 metri predisposto per i tour giornalieri o di qualche ora. A bordo, possono essere accolte fino a tredici persone. Due cabine, aria condizionata, dotata di tutti i comfort e con la possibilità di pranzare e cenare a bordo su richiesta. I costi del noleggio di questa imbarcazione vanno dai 750 euro al giorno.[...]

