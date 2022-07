LA RICONOSCETE DALLA TETTA ESONDANTE? E’ STATA PIZZICATA DAI PAPARAZZI IN TOPLESS NELL'AZZURRO, E UN PO' BUZZURRO, MARE DI IBIZA – RECENTEMENTE HA DETTO: “HO LA CELLULITE COME TANTI DI NOI, ANCHE L'ACNE. E IN ESTATE SI VEDE LA RICRESCITA PERCHÉ MI PRENDO UNA PAUSA DALLA TINTA” - DI CHI SI TRATTA?

wanda nara

La moglie dell'attaccante del Psg Mauro Icardi è stata immortalata dai paparazzi ad Ibiza mentre si faceva un bagno in topless

Wanda era in compagnia di qualche amico mentre in acqua si godeva il sole pomeridiano nella celebre località balneare, molto in voga tra calciatori e vip

Wanda Nara non riesce a proteggersi adeguatamente il seno e svela un dettaglio (il supercapezzolone) che manda in tilt tutti i suoi fan

Wanda Nara sta trascorrendo una vacanza con la sua famiglia. Gli aggiornamenti sui suoi viaggi arrivano con incredibile puntualità sulla sua seguitissima pagina Instagram

Hanno fatto scalpore le foto di Wanda durante il concerto dell'artista Ozuna: in una sua storia su Instagram la modella argentina è stata baciata sul seno da un fan

wanda nara

WANDA NARA

Wanda Nara ha condiviso un messaggio forte dopo la pubblicazione di alcune foto non ritoccate su diversi portali. L'imprenditrice argentina ha colto l'occasione per condividere un messaggio in cui parla dell'accettazione del suo corpo: "Ragazze, se ho tanto successo anche così, vi consiglio di iniziare a mangiare pizze senza sensi di colpa.

wanda e zaira nara in vacanza a ibiza 4

Ovviamente nessuno carica una foto dove sta male. Quando mi sono ammalata di COVID non caricavo le foto di me distrutta a letto. Tutti noi (quelli che ne hanno la possibilità) mettiamo la foto mentre mangiamo sushi, o un terrazzo con bella vista... io di solito mangio polenta, riso o tagliatelle al burro. Ma non sono molto instagrammabili.

Dato che anche le mie figlie piangono e fanno i capricci non le posto in quei momenti. Aspetto che siano di buon umore per fotografarle... Insomma, il ritocco può giovare o nuocere, vi assicuro che amo ogni centimetro del mio corpo. E sì! Ho la cellulite come tanti di noi, anche l'acne. E in estate si vede la ricrescita perché mi prendo una pausa dalla tinta. Comunque... sono reale E scelgo il mio profilo migliore da caricare in rete."

