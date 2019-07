23 lug 2019 19:55

RING OF FIRE – È MORTO IL PUGILE RUSSO MAXIM DADASHEV: “MAD MAX” NON HA RETTO ALLE CONSEGUENZE DELLE FERITE RIMEDIATE VENERDÌ SCORSO DURANTE L’INCONTRO CON SUBRIEL MATAS PER I SUPERLEGGERI IBF – IL COMBATTIMENTO ERA STATO SOSPESO ALLA FINE DELL’UNDICESIMA RIPRESA PER DECISIONE DELL’ALLENATORE DI DADASHEV. IL PUGILE HA AVUTO UN’EMORRAGIA CEREBRALE, MA SAREBBE MORTO PER UNA… – VIDEO