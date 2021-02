7 feb 2021 19:50

DAL RING AL RIMMEL - DIMENTICATEVI IL WRESTLING INTESO COME SPORT IDENTIFICATO COL MACHISMO DURO E PURO: L’EX STAR TYLER REKS HA ANNUNCIATO DI AVER CAMBIATO SESSO - «SONO DIVENTATA DONNA, MI CHIAMO GABBI». L’ATLETA FINO A 9 ANNI FA COMBATTEVA CONTRO FUORICLASSE COME JOHN CENA, ORA HA ANNUNCIATO AI SUOI FOLLOWER LA TRASFORMAZIONE DA OMONE BARBUTO E TATUATO A UNA VERSIONE DI SÉ CON I JEANS ATTILLATI E STRACCIATI: «MI AMO PER QUELLO CHE SONO»...