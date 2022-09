IL RINVIO DELLA VITA – DURANTE CADICE-BARCELLONA JEREMIA CONAN LEDESMA, PORTIERE DELLA SQUADRA DI CASA, SI ACCORGE CHE UN ANZIANO TIFOSO DIETRO LA SUA PORTA HA UN ATTACCO DI CUORE - IL PORTIERE SCATTA VERSO LA PANCHINA A RECUPERARE UN DEFIBRILLATORE CHE "RINVIA" CON LE MANI SUGLI SPALTI SALVANDOGLI PROBABILMENTE LA VITA - VIDEO

Jeremías Ledesma, portiere argentino del Cadice, ha tempestivamente aiutato un tifoso sentitosi male sugli spalti, lanciando un defibrillatore ai paramedici ??pic.twitter.com/k25FLOrxhW — Giacomo Cobianchi (@G_Cobianchi) September 10, 2022

Momenti di paura all'Estadio Nuevo Mirandilla di Cadice durante la sfida tra la squadra di casa e il Barcellona, vinta 4-0 dai catalani. Nei minuti finali il portiere del Cadice Jeremias Ledesma si è accorto che sugli spalti, dietro alla sua porta, un anziano tifoso si era sentito male, vittima di quella che l'argentino ha intuito subito poter essere una crisi cardiaca.

A quel punto Ledesma è scattato verso la panchina, ha preso un defibrillatore ed è corso verso lo spettatore, lanciandolo al personale della Croce Rossa che nel frattempo era arrivata a soccorrerlo.

Dopo oltre 10 minuti con i giocatori in attesa in campo, l'arbitro ha ordinato alle squadre di tornare negli spogliatoi con il Barcellona che in quel momento era in vantaggio 2-0. Il tifoso è stato portato via in barella. Non si conoscono le sue condizioni. Dopo più di mezzora di interruzione, il gioco è poi ripreso per gli ultimi nove minuti, coi blaugrana che sono andati a segno altre due volte con Fati e Dembelé.

