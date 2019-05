RISPETTO PER IL GRANDE TORINO - IDENTIFICATO IL TIFOSO DELLA JUVENTUS CHE, DURANTE IL DERBY ALLO STADIUM, HA MIMATO L’AEREO PER IRRIDERE LA TRAGEDIA DI SUPERGA - IL COGLIONAZZO POTREBBE ESSERE, MERITATAMENTE, SANZIONATO CON UN DASPO A VITA

Da www.gazzetta.it

Mimare il gesto dell’aeroplano dalla tribuna per schernire il ricordo della tragedia di Superga. È successo durante Juventus-Torino di venerdì sera, l’immagine ha fatto subito il giro del web nelle ore successive alla partita e ora il soggetto in questione ha anche nome e cognome. La Juventus, grazie alle telecamere di sorveglianza dislocate all’interno dell’impianto, ha identificato il protagonista, che potrebbe essere colpito da daspo e verosimilmente gli sarà impedito per lungo tempo di mettere piede allo Stadium.

La vicenda ricorda molto quanto accaduto in Inghilterra a febbraio quando durante la partita tra Southampton e Cardiff alcuni tifosi dei Saints mimarono un aeroplano per prendere in giro i tifosi gallesi, con riferimento alla tragedia di Emiliano Sala. Caso simile a quello di Chelsea-Manchester City: insulti razzisti e ululati all’indirizzo di Sterling. Risultato? Tre tifosi identificati e sospesi dal club londinese.